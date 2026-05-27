Футбольна революція у Львові: Григорій Козловський і Володимир Матківський оголосили про об’єднання

Новини компаній

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Svitlana ♠️ (@_svitlana_8_)

Львівський футбол перегортає нову сторінку своєї історії, де замість безкомпромісного суперництва на перший план виходить синергія та спільний розвиток. Так, під час урочистого заходу LVIV CHAMPIONS, присвяченого визначним досягненням академії "Руху", відбулася подія, яку вже називають історичною для всього вітчизняного спорту.

Почесний президент "Руху" Григорій Козловський та почесний президент "Карпат" Володимир Матківський офіційно оголосили про об'єднання свого потенціалу та зусиль. Головна мета такого кроку – масштабний розвиток дитячо-юнацького футболу, виховання нового покоління гравців та створення надпотужного футбольного центру на базі "Карпат".

Почесний президент ФК "Рух" Григорій Козловський і президент ФК "Карпати" Володимир Матківський

Цей крок демонструє глобальний тренд: інтеграція ресурсів та інфраструктури двох найсильніших клубів регіону здатна дати потужний імпульс для розвитку всієї футбольної екосистеми України.

Надзвичайну важливість цього об'єднання для громади та спортивної спільноти підкреслив міський голова Львова Андрій Садовий, який особисто підтримав ініціативу керівників клубів.

"Пан Матківський та пан Козловський дали меседж світові, що вони об'єднали свій потенціал для того, щоб мати сильну команду. Багато хто почав мати певні сумніви, але ця дорога триває і сьогодні буде історична мить, коли ви скріплюєте це своїм рукостисканням. У Львові є одна команда і ми всі разом працюємо на цю команду. Якщо ви подивитесь на історію України, то нас завжди щось ділило, ми завжди мали суперечки всередині і ми не завжди вигравали. А сьогодні, щоб вигравати, має бути одна сильна команда у Львові. Це Карпати" – заявив Андрій Садовий.

Об'єднання зусиль Григорія Козловського та Володимира Матківського відкриває нові перспективи у кількох ключових напрямках:

Ефективне використання інфраструктури: Сучасна академія "Руху" та історичний бренд і ресурси "Карпат" тепер працюватимуть у синергії.

Сучасна академія "Руху" та історичний бренд і ресурси "Карпат" тепер працюватимуть у синергії. Виховання молодих талантів: Пріоритетом залишається дитячий футбол та створення умов, за яких українські вихованці зможуть швидше інтегруватися у дорослий професійний спорт.

Пріоритетом залишається дитячий футбол та створення умов, за яких українські вихованці зможуть швидше інтегруватися у дорослий професійний спорт. Створення єдиного футбольного центру сили: Консолідація зусиль "Руху" та "Карпат" дозволить побудувати клуб, здатний стабільно конкурувати на найвищому рівні та гідно представляти Україну на міжнародній арені.

Консолідація зусиль "Руху" та "Карпат" дозволить побудувати клуб, здатний стабільно конкурувати на найвищому рівні та гідно представляти Україну на міжнародній арені.

Григорій Козловський зазначив, що Львів підтверджує свій статус одного з головних футбольних центрів країни. Коли великі інституції припиняють внутрішні суперечки та починають рухатися в одному напрямку, народжуються проєкти, здатні змінити майбутнє всього українського спорту.

Григорій Петрович Козловський – знана постать в українському бізнесі та меценатстві. Як засновник футбольного клубу "Рух" та однойменної Академії у Львові, він послідовно вкладає власні кошти у виховання юних талантів, зведення передових спортивних об'єктів і якісну підготовку майбутніх зірок українського спорту. Варто зазначити, що раніше Григорій Козловський разом із Володимиром Матківським увійшли до ТОП-10 бізнесменів Західної України, які активно інвестують у розвиток спортивної сфери.

Поза масштабними проєктами у спорті, Григорій Козловський є одним із найбільших та найпослідовніших благодійників Збройних Сили України. Його фінансова допомога, що спрямовується на закупівлю військової техніки, автомобілів та безпілотників для захисників на передовій, уже перетнула позначку у 100 мільйонів гривень.