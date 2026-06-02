Андрей Стасевский: "Прифронтовая область не может ждать окончания войны, чтобы проектировать будущее"

Сегодня АО "Запорожьеоблэнерго" преодолевает вызовы, не имеющие аналогов в современной мировой практике. Работа в непосредственной близости от линии боевых действий заставила руководство компании полностью пересмотреть подходы к управлению и привлечению ресурсов. Международное взаимодействие превратилось из дополнительного направления деятельности в ключевое условие сохранения и трансформации энергетической инфраструктуры Запорожского региона.

Вместо восстановления уничтоженного советского оборудования компания осуществляет полную технологическую трансформацию по принципу Build Back Better - "восстановить лучше, чем было". Для этого компания переходит от закупки обычного оборудования к системному привлечению долгосрочного капитала. Об этом сообщил руководитель "Запорожьеоблэнерго" Андрей Стасевский, информирует Цензор.НЕТ

По итогам международных выставок Rebuild Ukraine и Ukraine Recovery Conference "Запорожьеоблэнерго" договорилось о сотрудничестве с крупными мировыми донорами и инвесторами, которое предусматривает миллионные инвестиции в энергосистему прифронтовой области.

Заключен Меморандум о партнерстве и сотрудничестве между "Запорожьеоблэнерго" и Международным энергетическим кластером (МЭК). Документ предусматривает привлечение 530 миллионов евро инвестиций и грантов. Программа рассчитана на 10 лет и поможет модернизировать распределительные сети, от которых питаются более 768 тысяч потребителей.

В рамках договоренностей с бизнес-подразделением GE Vernova (Power Conversion) "Запорожьеоблэнерго" интегрирует решения для создания "гибких" сетей. Речь идет о мобильных подстанциях мощностью 25 МВт, способных мгновенно восстановить электроснабжение в случае разрушения стационарного объекта.

"Мобильные подстанции стоимостью 4,5-7,5 миллиона евро и интеллектуальные микросети (Microgrids) - это наш щит против масштабных отключений. Если враг разрушает стационарную подстанцию, мы используем мобильную и за считанные часы восстанавливаем электроснабжение до 7,5 тысяч потребителей и критически важных объектов", - сообщил Андрей Стасевский.

Кроме того, согласован проект стоимостью около 500 тыс. евро по внедрению специализированного программного комплекса PowerFactory от немецкого разработчика DIgSilent. Программное обеспечение позволяет создавать точные математические модели сети для расчета распределения потоков, анализа устойчивости во время аварийных отключений и настройки систем релейной защиты.

Зафиксированы договоренности о партнерстве с немецким обществом GIZ, а также французской корпорацией EDF International Networks в части внедрения цифровых подстанций и интеллектуальных систем учета.

"Каждый евро из 530 миллионов нашей долгосрочной программы с МЭК, каждый цифровой алгоритм системы PowerFactory или французские разработки от EDF приближают нас к созданию гибкой, устойчивой и децентрализованной сети. Мы не просто поддерживаем свет в домах запорожцев под обстрелами - мы интегрируем прифронтовую энергосистему Украины в единое европейское энергетическое пространство ENTSO-E на десятилетия вперед", - подчеркнул Андрей Стасевский.

Справочно: за пять месяцев с начала 2026 года АО "Запорожьеоблэнерго" имеет рекордные показатели по восстановлению электроснабжения: свет вернули 1 млн 94 тысячам семей. Если же добавить еще и два блэкаута, последствия которых совместно с "Укрэнерго" преодолели в начале года, речь пойдет о 1,7 миллиона потребителей.