Андрій Стасевський: "Прифронтова область не може чекати завершення війни, щоб проєктувати майбутнє"

Сьогодні АТ "Запоріжжяобленерго" долає виклики, що не мають аналогів у сучасній світовій практиці. Робота в безпосередній близькості до лінії бойових дій змусила менеджмент компанії повністю переглянути підходи до управління та залучення ресурсів. Міжнародна взаємодія перетворилася із додаткового напрямку діяльності на ключову умову збереження та трансформації енергетичної інфраструктури Запорізького регіону.

Замість відновлення знищеного радянського обладнання товариство здійснює повну технологічну трансформацію за принципом Build Back Better — "відбудувати краще, ніж було". Для цього компанія переходить від закупівлі звичайного обладнання до системного залучення довгострокового капіталу. Про це повідомив керівник "Запоріжжяобленерго" Андрій Стасевський, інформує Цензор.НЕТ

За підсумками міжнародних виставок Rebuild Ukraine та Ukraine Recovery Conference "Запоріжжяобленерго" домовилось про співпрацю з крупними світовими донорами та інвесторами, яка передбачає мільйонні інвестиції в енергосистему прифронтової області.

Укладено Меморандум про партнерство та співпрацю між "Запоріжжяобленерго" та Міжнародним енергетичним кластером (МЕК). Документ передбачає залучення 530 мільйонів євро інвестицій і грантів. Програма розрахована на 10 років і допоможе модернізувати розподільні мережі, від яких живляться понад 768 тисяч споживачів.

У межах домовленостей із бізнес-підрозділом GE Vernova (Power Conversion), "Запоріжжяобленерго" інтегрує рішення для створення "гнучких" мереж. Йдеться про мобільні підстанції потужністю 25 МВт, що здатні миттєво повернути світло в разі руйнування стаціонарного об'єкта.

"Мобільні підстанції за 4,5–7,5 мільйона євро та інтелектуальні мікромережі (Microgrids) — це наш щит проти масштабних блекаутів. Якщо ворог руйнує стаціонарну підстанцію, ми використовуємо мобільну і за лічені години заживлюємо до 7,5 тисяч споживачів і критичні об'єкти", — повідомив Андрій Стасевський.

Крім того, погоджено проєкт вартістю близько 500 тис. євро щодо впровадження спеціалізованого програмного комплексу PowerFactory від німецького розробника DIgSilent. Програмне забезпечення дозволяє створювати точні математичні моделі мережі для розрахунку потокорозподілу, аналізу стійкості під час аварійних відключень та налаштування систем релейного захисту.

Зафіксовано домовленості про партнерство з німецьким товариством GIZ, а також французькою корпорацією EDF International Networks у частині впровадження цифрових підстанцій та інтелектуальних систем обліку.

"Кожен євро із 530 мільйонів нашої довгострокової програми з МЕК, кожен цифровий алгоритм системи PowerFactory чи французькі розробки від EDF наближають нас до створення гнучкої, стійкої та децентралізованої мережі. Ми не просто утримуємо світло в домівках запоріжців під обстрілами — ми інтегруємо прифронтову енергосистему України у єдиний європейський енергетичний простір ENTSO-E на десятиліття вперед", — наголосив Андрій Стасевський.

Довідково: за п’ять місяців від початку 2026 року, АТ "Запоріжжяобленерго" має рекордні показники щодо відновлення електропостачання: світло повернули 1 млн 94 тисячам родин. Якщо ж додати ще й два блекаути, наслідки яких спільно з "Укренерго" подолано на початку року, йтиметься про 1,7 мільйона споживачів.