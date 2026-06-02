Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 366 910 (+1 440 за сутки), 11 969 танков, 43 112 артиллерийских систем, 24 666 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 366 910 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 2.06.26 ориентировочно составляют:

личного состава – около 1 366 910 (+1440) человек

танков – 11 969 (+3) шт.

боевых бронированных машин – 24 666 (+7) шт.

артиллерийских систем – 43 112 (+75) шт.

РСЗО – 1 821 (+1) ед.

средства ПВО – 1 400 (+1) ед.

самолетов – 436 (+0) шт.

вертолетов – 353 (+0) шт.

наземные робототехнические комплексы – 1 542 (+14) шт.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 323 762 (+1583) шт.

крылатые ракеты – 4 693 (+0) шт.

корабли / катера – 33 (+0) шт.

подводные лодки – 2 (+0) шт.

автомобильная техника и автоцистерны – 102 138 (+517) шт.

специальная техника – 4 241 (+2) ед.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пилоты истребителей МиГ-29 уничтожили здание со скоплением оккупантов двумя бомбами AASM Hammer. ВИДЕО