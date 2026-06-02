Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 366 910 (+1 440 за сутки), 11 969 танков, 43 112 артиллерийских систем, 24 666 ББМ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 366 910 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 2.06.26 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1 366 910 (+1440) человек
- танков – 11 969 (+3) шт.
- боевых бронированных машин – 24 666 (+7) шт.
- артиллерийских систем – 43 112 (+75) шт.
- РСЗО – 1 821 (+1) ед.
- средства ПВО – 1 400 (+1) ед.
- самолетов – 436 (+0) шт.
- вертолетов – 353 (+0) шт.
- наземные робототехнические комплексы – 1 542 (+14) шт.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 323 762 (+1583) шт.
- крылатые ракеты – 4 693 (+0) шт.
- корабли / катера – 33 (+0) шт.
- подводные лодки – 2 (+0) шт.
- автомобильная техника и автоцистерны – 102 138 (+517) шт.
- специальная техника – 4 241 (+2) ед.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Травневі 15 кв.км. - це теж їх результат.
620!!!!!! одиниць знищеної техніки та 1440! чумардосів за день.
Броня норм, НРК та спецтехніка добре, арта та ППО супер, логістика просто свято якесь )
ППО закрило чергову сотню 1400!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 366 000 це більше ніж все міське населення Омської області.