Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 366 910 (+1 440 за сутки), 11 969 танков, 43 112 артиллерийских систем, 24 666 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 366 910 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 2.06.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1 366 910 (+1440) человек
  • танков – 11 969 (+3) шт.
  • боевых бронированных машин – 24 666 (+7) шт.
  • артиллерийских систем – 43 112 (+75) шт.
  • РСЗО – 1 821 (+1) ед.
  • средства ПВО – 1 400 (+1) ед.
  • самолетов – 436 (+0) шт.
  • вертолетов – 353 (+0) шт.
  • наземные робототехнические комплексы – 1 542 (+14) шт.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 323 762 (+1583) шт.
  • крылатые ракеты – 4 693 (+0) шт.
  • корабли / катера – 33 (+0) шт.
  • подводные лодки – 2 (+0) шт.
  • автомобильная техника и автоцистерны – 102 138 (+517) шт.
  • специальная техника – 4 241 (+2) ед.

Велика кількість автотехніки - результат мідлстрайків.
Травневі 15 кв.км. - це теж їх результат.
02.06.2026 06:50 Ответить
Наші втрати назовіть, клруни. А потім дивуються, чого немає довіри до держави, бо держава тебе за дурня має
02.06.2026 07:04 Ответить
Жоден депутат та чиновник не постраждав і не загинув.
02.06.2026 07:07 Ответить
Легше стане?
02.06.2026 07:19 Ответить
Магирус,а ти в цапорилих опаришів спитай,чому вони не кажуть про своїх,ми взнаїм це після війни.
02.06.2026 07:30 Ответить
І що, якщо взнаєш, що відбудеться ?
02.06.2026 08:51 Ответить
Слава ЗСУ!
02.06.2026 07:06 Ответить
1440 - якраз кожної хвилини по одному орку!
02.06.2026 08:35 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
02.06.2026 08:47 Ответить
Минув 4486 день москальсько-української війни.
620!!!!!! одиниць знищеної техніки та 1440! чумардосів за день.
Броня норм, НРК та спецтехніка добре, арта та ППО супер, логістика просто свято якесь )
ППО закрило чергову сотню 1400!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 366 000 це більше ніж все міське населення Омської області.
02.06.2026 08:51 Ответить
02.06.2026 08:54 Ответить
 
 