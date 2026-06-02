Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 366 910 (+1 440 за добу), 11 969 танків, 43 112 артсистем, 24 666 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 366 910 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 2.06.26 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1 366 910 (+1440) осіб
- танків – 11 969 (+3) од.
- бойових броньованих машин – 24 666 (+7) од.
- артилерійських систем – 43 112 (+75) од.
- РСЗВ – 1 821 (+1) од.
- засоби ППО – 1 400 (+1) од.
- літаків – 436 (+0) од.
- гелікоптерів – 353 (+0) од.
- наземні робототехнічні комплекси – 1 542 (+14) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 323 762 (+1583) од.
- крилаті ракети – 4 693 (+0) од.
- кораблі / катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 102 138 (+517) од.
- спеціальна техніка – 4 241 (+2) од.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Травневі 15 кв.км. - це теж їх результат.