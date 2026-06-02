1 080 6

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 366 910 (+1 440 за добу), 11 969 танків, 43 112 артсистем, 24 666 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 366 910 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 2.06.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 1 366 910 (+1440) осіб
  • танків  – 11 969 (+3) од.
  • бойових броньованих машин – 24 666 (+7) од.
  • артилерійських систем – 43 112 (+75) од.
  • РСЗВ – 1 821 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 400 (+1) од.
  • літаків – 436 (+0) од.
  • гелікоптерів  – 353 (+0) од.
  • наземні робототехнічні комплекси – 1 542 (+14) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 323 762 (+1583) од.
  • крилаті ракети – 4 693 (+0) од.
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 102 138 (+517) од.
  • спеціальна техніка – 4 241 (+2) од.

Велика кількість автотехніки - результат мідлстрайків.
Травневі 15 кв.км. - це теж їх результат.
02.06.2026 06:50 Відповісти
02.06.2026 06:50 Відповісти
Наші втрати назовіть, клруни. А потім дивуються, чого немає довіри до держави, бо держава тебе за дурня має
02.06.2026 07:04 Відповісти
02.06.2026 07:04 Відповісти
Жоден депутат та чиновник не постраждав і не загинув.
02.06.2026 07:07 Відповісти
02.06.2026 07:07 Відповісти
Легше стане?
02.06.2026 07:19 Відповісти
02.06.2026 07:19 Відповісти
Магирус,а ти в цапорилих опаришів спитай,чому вони не кажуть про своїх,ми взнаїм це після війни.
02.06.2026 07:30 Відповісти
02.06.2026 07:30 Відповісти
Слава ЗСУ!
02.06.2026 07:06 Відповісти
02.06.2026 07:06 Відповісти
 
 