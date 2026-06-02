Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 366 910 (+1 440 за добу), 11 969 танків, 43 112 артсистем, 24 666 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 366 910 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 2.06.26 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 1 366 910 (+1440) осіб

танків – 11 969 (+3) од.

бойових броньованих машин – 24 666 (+7) од.

артилерійських систем – 43 112 (+75) од.

РСЗВ – 1 821 (+1) од.

засоби ППО – 1 400 (+1) од.

літаків – 436 (+0) од.

гелікоптерів – 353 (+0) од.

наземні робототехнічні комплекси – 1 542 (+14) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 323 762 (+1583) од.

крилаті ракети – 4 693 (+0) од.

кораблі / катери – 33 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 102 138 (+517) од.

спеціальна техніка – 4 241 (+2) од.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пілоти винищувачів МіГ-29 знищили будівлю зі скупченням окупантів двома бомбами AASM Hammer. ВIДЕО