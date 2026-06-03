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Новости Проблемы в украинской армии
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У нас есть успехи с БПЛА, но не происходит качественных изменений в организации применения войск, - Бутусов

Что не так с организацией применения войск: заявление Бутусова

Качественных изменений в организации применения войск пока не происходит. Они есть, но происходят очень медленно.

Об этом заявил командир взвода БПЛА 13-й бригады НГУ "Хартія" Юрий Бутусов в эфире Radio NV, сообщает Цензор.НЕТ.

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"На самом деле у Украины с 2022 года, я об этом много говорил, было много возможностей остановить врага, не позволить россиянам дальше наступать, не позволить россиянам что-то прорывать, захватывать. Все это требовало качественных организационных изменений. Пока что этого не произошло. Произойдет ли это через 6, 9, 12 или 15 месяцев – тоже большой вопрос. Сейчас можно с уверенностью сказать только одно: действительно произошел перелом на тактическом уровне", – подчеркнул он.

Бутусов отметил, что успехи Сил обороны связаны с инновациями, развитием подразделений БПЛА и инновациями в индустрии БПЛА.

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"К сожалению, у нас не происходит качественных изменений в организации применения войск. Изменения есть, но они очень медленные и все происходит очень медленно, с большими проблемами, а в некоторых вопросах не происходит вообще. Фронт держит пехота. Мы гордимся тем, что нам удается наносить большие потери силами наших подразделений БПЛА.

Но у нас в СМИ пускается такая ключевая проблема, что и враг наносит нам основные потери силами БПЛА. И прорыв наших участков фронта также происходит врагом с помощью в первую очередь БПЛА. Дроны сейчас основное средство прорыва и наших боевых порядков", - подчеркнул командир.

Читайте также: Перелом произошел только на тактическом уровне, не по всему фронту, - Бутусов

Автор: 

боевые действия (6142) Бутусов Юрий (4409) ВСУ (7767)
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Топ комментарии
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А чому тут дивуватись, коли ще з 2000 років українців зомбують низькопробним кацапським продуктом в стилі а-ля 95-й квартал. І заходить же, хай не всім, але ж заходить.
Всі ці "ставки", РНБО, відосіки від "найвеличнішого" та цого посіпак і зараз вливаються у вуха "пересічних" - нарід отримує вищу телевізійну освіту!
Про це процес гарно написав Владислав Смірнов:
Діагноз «Кварталу 95» Якщо ми подивимося на багаторічний контент «Кварталу 95» не як на розважальне шоу, а як на ідеологічний інструмент, ми побачимо системну, багаторічну роботу зі знецінення самої концепції української нації. Жодних сумнівів, що це був не просто гумор, а індустріальна деконструкція української ідентичності, яка сьогодні має отримати чітку правову кваліфікацію в рамках законів про захист української суб'єктності. Їхня діяльність ідеально лягає у визначення тих юридичних термінів, які давно на часі і які я пропоную узаконити, тому розраховую на вашу підтримку. Це: Українофобія - відкрита форма ворожості проти права українців бути окремою нацією. Коли зі сцени роками транслювався образ українця як тупуватого селюка, крадія сала, ********** палички чи маргінала, а Україна порівнювалася з «актрисою німецьких фільмів для дорослих» - класична, еталонна українофобія. Це створення культурного гетто для всього українського, щоб виправдати домінування «вищої» російськомовної культури. Антиукраїнізм - це методична спроба довести, що українська держава є «штучною» і «неповноцінною». Коли мова, армія, православна віра без Москви, історична пам'ять та європейський вибір десятиліттями виставлялися як нафталіновий пафос, непотрібний «простому народу», а здатність до спротиву висміювалася як екстремізм - це була підготовка суспільства до капітуляції. Це простежується на багаторічній мантрі отоксичування концепту, запропонованного Порошенком: армія, мова, віра. Московія атакувала в першу чергуй саме цей україноцентричний концепт, і, зрозуміло, його носія чи промоутера. Порошенка привів як приклад, на якому добре вижно, як національні ідеї розтопчує московська пропаганда, агентура і промосковські політики, тож не шукайте тут зради. Україноненависництво - це системне приниження спільноти. Жалюгідні спроби знущатися з переселенців (кейс зі Скадовськом - Сіськадовськ), висміювання трагедій, зневага до людей, які переходять на українську - усе це легітимізувало право суспільства не поважати власну країну. Телевізійна імперія Кварталу не просто «робила смішно». Вона формувала ідеального малороса: людину, якій байдуже на прапор, якщо холодильник повний, і якій смішно дивитися, як принижують її власну історію.
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03.06.2026 10:16 Ответить
+5
Саме тому я став противником зелі одразу, як воно відкрило рот аби сказати, що йде в президенти.
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03.06.2026 10:17 Ответить
+4
Нам завжди шось мішає - як не *** короткий - то сорочка довга
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03.06.2026 10:04 Ответить
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Нам завжди шось мішає - як не *** короткий - то сорочка довга
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03.06.2026 10:04 Ответить
Так само, як і русні.
Теж щось завадило Украіну за двє нєдєлі, хоча ресурсів було - досхочу.
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03.06.2026 10:15 Ответить
Що-що завадило? Совдепівська армійська корупція родом з сумісного минулого. І їм, і нам дуже важко зсунути з своїх теплих місць паркетних корумпованих генералів. Чотири роки на цій війні велика радянська армія воює проти маленької радянської армії. І маленька не переможена лише тому, що велика наступає, а не обороняється, і в неї більша корупція.
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03.06.2026 10:33 Ответить
Правда!! Оті СРАТЬєхі, що засрали всю каналізацію на сидіннях та заслуховуваннях на шоу «Ставці», ні вухом, а ні рилом, не знають своїх ОБОВЯЗКІВ і особистої відповідальності, за них перед Українцями!!
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03.06.2026 10:05 Ответить
А чому тут дивуватись, коли ще з 2000 років українців зомбують низькопробним кацапським продуктом в стилі а-ля 95-й квартал. І заходить же, хай не всім, але ж заходить.
Всі ці "ставки", РНБО, відосіки від "найвеличнішого" та цого посіпак і зараз вливаються у вуха "пересічних" - нарід отримує вищу телевізійну освіту!
Про це процес гарно написав Владислав Смірнов:
Діагноз «Кварталу 95» Якщо ми подивимося на багаторічний контент «Кварталу 95» не як на розважальне шоу, а як на ідеологічний інструмент, ми побачимо системну, багаторічну роботу зі знецінення самої концепції української нації. Жодних сумнівів, що це був не просто гумор, а індустріальна деконструкція української ідентичності, яка сьогодні має отримати чітку правову кваліфікацію в рамках законів про захист української суб'єктності. Їхня діяльність ідеально лягає у визначення тих юридичних термінів, які давно на часі і які я пропоную узаконити, тому розраховую на вашу підтримку. Це: Українофобія - відкрита форма ворожості проти права українців бути окремою нацією. Коли зі сцени роками транслювався образ українця як тупуватого селюка, крадія сала, ********** палички чи маргінала, а Україна порівнювалася з «актрисою німецьких фільмів для дорослих» - класична, еталонна українофобія. Це створення культурного гетто для всього українського, щоб виправдати домінування «вищої» російськомовної культури. Антиукраїнізм - це методична спроба довести, що українська держава є «штучною» і «неповноцінною». Коли мова, армія, православна віра без Москви, історична пам'ять та європейський вибір десятиліттями виставлялися як нафталіновий пафос, непотрібний «простому народу», а здатність до спротиву висміювалася як екстремізм - це була підготовка суспільства до капітуляції. Це простежується на багаторічній мантрі отоксичування концепту, запропонованного Порошенком: армія, мова, віра. Московія атакувала в першу чергуй саме цей україноцентричний концепт, і, зрозуміло, його носія чи промоутера. Порошенка привів як приклад, на якому добре вижно, як національні ідеї розтопчує московська пропаганда, агентура і промосковські політики, тож не шукайте тут зради. Україноненависництво - це системне приниження спільноти. Жалюгідні спроби знущатися з переселенців (кейс зі Скадовськом - Сіськадовськ), висміювання трагедій, зневага до людей, які переходять на українську - усе це легітимізувало право суспільства не поважати власну країну. Телевізійна імперія Кварталу не просто «робила смішно». Вона формувала ідеального малороса: людину, якій байдуже на прапор, якщо холодильник повний, і якій смішно дивитися, як принижують її власну історію.
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03.06.2026 10:16 Ответить
Саме тому я став противником зелі одразу, як воно відкрило рот аби сказати, що йде в президенти.
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03.06.2026 10:17 Ответить
САМЕ ТАК !!!!!!!!!!!!
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03.06.2026 11:49 Ответить
САМЕ ТАК !!!!!!
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03.06.2026 11:51 Ответить
В нас є успіхи по виготовленню БПЛА, бо їх виготовлення, як і захист Києва у 2022 року не зміг зупинити Зеленський, як він це зробив по знищенню ракетних програм і найвищого військового керівництва країни.
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03.06.2026 10:16 Ответить
Ну як завжди, проблема в першу чергу в керуванні, а не в наявних ресурсах.
На щастя, у русні - проблема аналогічна.
Бо інакше б не було вже України.
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03.06.2026 10:16 Ответить
проєкт Мінветеранів (100% компенсація навчання для дітей УБД), який завершується у вересні цього року, що з ним? чи буде продовжено?
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03.06.2026 10:21 Ответить
"І прорив наших ділянок фронту також відбувається ворогом з допомогою в першу чергу БПЛА."

Автоматичні турелі потрібно, їхав Зе в Швецію можливо домовився за їхню систему. Хоча при інтенсивній атаці їх багато потрібно. Бачив у китайців іде розробка дронів які полюють за дронами.

Вони менші по розмірах і відповідно дешевші, стартують якщо спрацювали десь лідар датчики на рух і автоматично шукають та атакують ворожі дрони.

Та і загроза не тільки БПЛА, в зоні забудови каби проблема, вони просто виносять укріплення.
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03.06.2026 10:23 Ответить
М'яса не хватає
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03.06.2026 10:25 Ответить
Ну коли вже щезне кацап Сирський разом з своїми прикормленими генералами-поплічниками? Це ж вони там основні гальма отих "якісних змін в організації застосування військ". Це ж очевидно...
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03.06.2026 10:37 Ответить
.....але не відбувається якісних змін в організації застосування військ ...
Для цього треба мати професіоналів як у владі, так і керівництві ВСУ, коли підуть всі профФесіонали з 95 кварталу, і прийдуть професіонали реальні, тоді, сподіваюся , все зміниться
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03.06.2026 10:59 Ответить
відділ рашистського ГШ В Україні на чолі з "сирком" в якого шеф "зепоцріот" якісних змін в організації застосування військ. ніколи не буде виконувати.В них завдання- не виконувати
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03.06.2026 11:05 Ответить
В нас є якір- головнокомандувач, який тормозить всі зміни в ЗСУ та мріє про побудову армії як в СРСР. Всі хто тягне вперед реформи в армії - глубоко пашуть цим якірем.
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03.06.2026 11:09 Ответить
 
 