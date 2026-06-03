У нас есть успехи с БПЛА, но не происходит качественных изменений в организации применения войск, - Бутусов

Качественных изменений в организации применения войск пока не происходит. Они есть, но происходят очень медленно.

Об этом заявил командир взвода БПЛА 13-й бригады НГУ "Хартія" Юрий Бутусов в эфире Radio NV, сообщает Цензор.НЕТ.

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"На самом деле у Украины с 2022 года, я об этом много говорил, было много возможностей остановить врага, не позволить россиянам дальше наступать, не позволить россиянам что-то прорывать, захватывать. Все это требовало качественных организационных изменений. Пока что этого не произошло. Произойдет ли это через 6, 9, 12 или 15 месяцев – тоже большой вопрос. Сейчас можно с уверенностью сказать только одно: действительно произошел перелом на тактическом уровне", – подчеркнул он.

Бутусов отметил, что успехи Сил обороны связаны с инновациями, развитием подразделений БПЛА и инновациями в индустрии БПЛА.

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"К сожалению, у нас не происходит качественных изменений в организации применения войск. Изменения есть, но они очень медленные и все происходит очень медленно, с большими проблемами, а в некоторых вопросах не происходит вообще. Фронт держит пехота. Мы гордимся тем, что нам удается наносить большие потери силами наших подразделений БПЛА.

Но у нас в СМИ пускается такая ключевая проблема, что и враг наносит нам основные потери силами БПЛА. И прорыв наших участков фронта также происходит врагом с помощью в первую очередь БПЛА. Дроны сейчас основное средство прорыва и наших боевых порядков", - подчеркнул командир.

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