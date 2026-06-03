У нас есть успехи с БПЛА, но не происходит качественных изменений в организации применения войск, - Бутусов
Качественных изменений в организации применения войск пока не происходит. Они есть, но происходят очень медленно.
Об этом заявил командир взвода БПЛА 13-й бригады НГУ "Хартія" Юрий Бутусов в эфире Radio NV, сообщает Цензор.НЕТ.
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"На самом деле у Украины с 2022 года, я об этом много говорил, было много возможностей остановить врага, не позволить россиянам дальше наступать, не позволить россиянам что-то прорывать, захватывать. Все это требовало качественных организационных изменений. Пока что этого не произошло. Произойдет ли это через 6, 9, 12 или 15 месяцев – тоже большой вопрос. Сейчас можно с уверенностью сказать только одно: действительно произошел перелом на тактическом уровне", – подчеркнул он.
Бутусов отметил, что успехи Сил обороны связаны с инновациями, развитием подразделений БПЛА и инновациями в индустрии БПЛА.
"К сожалению, у нас не происходит качественных изменений в организации применения войск. Изменения есть, но они очень медленные и все происходит очень медленно, с большими проблемами, а в некоторых вопросах не происходит вообще. Фронт держит пехота. Мы гордимся тем, что нам удается наносить большие потери силами наших подразделений БПЛА.
Но у нас в СМИ пускается такая ключевая проблема, что и враг наносит нам основные потери силами БПЛА. И прорыв наших участков фронта также происходит врагом с помощью в первую очередь БПЛА. Дроны сейчас основное средство прорыва и наших боевых порядков", - подчеркнул командир.
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Теж щось завадило Украіну за двє нєдєлі, хоча ресурсів було - досхочу.
Всі ці "ставки", РНБО, відосіки від "найвеличнішого" та цого посіпак і зараз вливаються у вуха "пересічних" - нарід отримує вищу телевізійну освіту!
Про це процес гарно написав Владислав Смірнов:
Діагноз «Кварталу 95» Якщо ми подивимося на багаторічний контент «Кварталу 95» не як на розважальне шоу, а як на ідеологічний інструмент, ми побачимо системну, багаторічну роботу зі знецінення самої концепції української нації. Жодних сумнівів, що це був не просто гумор, а індустріальна деконструкція української ідентичності, яка сьогодні має отримати чітку правову кваліфікацію в рамках законів про захист української суб'єктності. Їхня діяльність ідеально лягає у визначення тих юридичних термінів, які давно на часі і які я пропоную узаконити, тому розраховую на вашу підтримку. Це: Українофобія - відкрита форма ворожості проти права українців бути окремою нацією. Коли зі сцени роками транслювався образ українця як тупуватого селюка, крадія сала, ********** палички чи маргінала, а Україна порівнювалася з «актрисою німецьких фільмів для дорослих» - класична, еталонна українофобія. Це створення культурного гетто для всього українського, щоб виправдати домінування «вищої» російськомовної культури. Антиукраїнізм - це методична спроба довести, що українська держава є «штучною» і «неповноцінною». Коли мова, армія, православна віра без Москви, історична пам'ять та європейський вибір десятиліттями виставлялися як нафталіновий пафос, непотрібний «простому народу», а здатність до спротиву висміювалася як екстремізм - це була підготовка суспільства до капітуляції. Це простежується на багаторічній мантрі отоксичування концепту, запропонованного Порошенком: армія, мова, віра. Московія атакувала в першу чергуй саме цей україноцентричний концепт, і, зрозуміло, його носія чи промоутера. Порошенка привів як приклад, на якому добре вижно, як національні ідеї розтопчує московська пропаганда, агентура і промосковські політики, тож не шукайте тут зради. Україноненависництво - це системне приниження спільноти. Жалюгідні спроби знущатися з переселенців (кейс зі Скадовськом - Сіськадовськ), висміювання трагедій, зневага до людей, які переходять на українську - усе це легітимізувало право суспільства не поважати власну країну. Телевізійна імперія Кварталу не просто «робила смішно». Вона формувала ідеального малороса: людину, якій байдуже на прапор, якщо холодильник повний, і якій смішно дивитися, як принижують її власну історію.
На щастя, у русні - проблема аналогічна.
Бо інакше б не було вже України.
Автоматичні турелі потрібно, їхав Зе в Швецію можливо домовився за їхню систему. Хоча при інтенсивній атаці їх багато потрібно. Бачив у китайців іде розробка дронів які полюють за дронами.
Вони менші по розмірах і відповідно дешевші, стартують якщо спрацювали десь лідар датчики на рух і автоматично шукають та атакують ворожі дрони.
Та і загроза не тільки БПЛА, в зоні забудови каби проблема, вони просто виносять укріплення.
Для цього треба мати професіоналів як у владі, так і керівництві ВСУ, коли підуть всі профФесіонали з 95 кварталу, і прийдуть професіонали реальні, тоді, сподіваюся , все зміниться