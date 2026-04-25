After action review должен стать стандартом оценки командиров, - Бутусов

Оценка эффективности военных командиров в боевых условиях не может основываться на личных впечатлениях или формальных признаках, а должна определяться исключительно результатами выполненных задач и системным анализом действий подразделений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в проекте "Ход Тузова" рассказал командир взвода беспилотных систем бригады "Хартия" Юрий Бутусов.

"Объективно сказать, какой командир адекватен, а какой нет, можно исключительно после того, как он выполнит какую-то конкретную боевую задачу, по результатам которой проводится объективный анализ затраченных ресурсов, затраченных людей, понесенных врагом потерь и приобретенной, удержанной или утраченной территории", - отметил военный.

Бутусов подчеркнул, что важным инструментом такой оценки является процедура after action review - послебоевой анализ, который является стандартной практикой в армиях стран НАТО.

"Тогда, анализируя действия тех или иных командиров, тем более в течение некоторого времени, ты можешь сказать: этот человек результативный, эффективный, компетентный", - отметил он.

Проблема внедрения стандартов НАТО

И добавил, что сейчас у нас это объективно установить невозможно.

"И одна из основных проблем Сил обороны Украины – это то, что мы идем в НАТО только на словах", – подчеркнул командир взвода беспилотных систем.

Несмотря на политические заявления о курсе на НАТО, ключевые управленческие процедуры Альянса фактически не внедрены.

"Звания переименовали, в штабах переименовали старые советские названия должностей на западный манер С1, С2, С3. Все это есть, а реальных структурных изменений, которые бы соответствовали принципам и порядку действий войск НАТО, нет. Поэтому и результаты такие, поэтому и сложно сказать", – добавил Бутусов.

Отдельно военный обратил внимание на проблему вертикальной ротации командиров. По его словам, успешный командир на уровне роты не обязательно будет эффективен на уровне батальона или бригады из-за другого уровня ответственности и управленческих требований.

"Все говорят, что война дает боевой опыт. На самом деле проблема в том, что война дает не только положительный боевой опыт, она дает и отрицательный боевой опыт. И это тоже проблема. Поэтому, если ты хочешь опережать, если ты хочешь улучшать качество командования, нужно вводить объективные критерии оценки тех или иных командиров", - подчеркнул он.

