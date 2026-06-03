В Киеве состоится Третий фестиваль документалистики "Війна в об’єктиві" по случаю Дня журналиста

В Киеве в субботу, 6 июня, состоится масштабный фестиваль документального кино "Війна в об'єктиві". Мероприятие, организованное отделом коммуникаций Командования Сил ТрО ВСУ, которое уже три года подряд объединяет медийное сообщество страны, приурочено к профессиональному празднику - Дню журналиста.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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"Війна в об'єктиві" - это уникальное пространство для тех, кто фиксирует события современной войны через линзу камеры, рискуя жизнью ради распространения правды в мире. Фестиваль призван отметить вклад военных корреспондентов, документалистов и фотографов в борьбу в информационном пространстве.

Особенностью фестиваля этого года является то, что мероприятие посвящено традиции кобзарства. По мнению организаторов фестиваля, как когда-то странствующие кобзари несли правду о судьбе народа через песню, так сегодня военные журналисты фиксируют историю через объектив, становясь голосом современной борьбы и памяти.

Программа этого года сочетает торжественные церемонии, музыкальное сопровождение и образовательные локации: дефиле образцово-показательного оркестра Вооруженных Сил Украины; посвящение в боевые журналисты; церемония награждения победителей конкурса "Війна в об'єктиві".

"Этот фестиваль - не только о наградах, но и о единстве тех, кто стал глазами нашего государства для всего мира. Это пространство, где каждый кадр является документом истории", - отметил организатор фестиваля, руководитель ТРО "Медиа" полковник Алексей Дмитрашкивский.

Приглашаем представителей СМИ и общественность присоединиться к мероприятию!

Дата: 6 июня (суббота).

Место и время проведения будет сообщено аккредитованным представителям СМИ.

Аккредитация для СМИ: Алексей Кашпоровский, +380 97 531 7413 (WhatsApp); Евгений Пастухов, +380 93 899 9355.