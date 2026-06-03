У Києві відбудеться Третій фестиваль документалістики "Війна в об’єктиві" з нагоди Дня журналіста

У Києві в суботу, 6 червня пройде масштабний фестиваль документалістики "Війна в об’єктиві". Подія, яку проводить відділ комунікацій Командування Сил ТрО ЗСУ, що вже три роки поспіль об’єднує медійну спільноту країни, приурочена професійному святу - Дню журналіста.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

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"Війна в об’єктиві" - це унікальний простір для тих, хто фіксує події сучасної війни крізь лінзу камери, ризикуючи життям задля поширення правди у світі. Фестиваль покликаний відзначити внесок військових кореспондентів, документалістів та фотографів у боротьбу в інформаційному просторі.

Особливістю цьогорічного фестивалю є те, що подія присвячена традиції кобзарства. На думку організаторів фестивалю, як колись мандрівні кобзарі несли правду про долю народу через пісню, так сьогодні військові журналісти фіксують історію через об’єктив, стаючи голосом сучасної боротьби та пам’яті.

Цьогорічна програма поєднує урочисті церемонії, музичний супровід та освітні локації: дефіле зразково-показового оркестру Збройних Сил України; посвята у бойові журналісти; церемонія нагородження переможців конкурсу "Війна в об’єктиві".

"Цей фестиваль - не лише про нагороди, а про єдність тих, хто став очима нашої держави для всього світу. Це простір, де кожен кадр є документом історії", - зазначив організатор фестивалю, керівник ТРО Медіа полковник Олексій Дмитрашківський.

Запрошуємо представників медіа та громадськість долучитися до події!

Дата: 6 червня (субота).

Місце і час проведення буде повідомлено акредитованим представникам медіа.

Акредитація для ЗМІ: Олексій Кашпоровський, +380 97 531 7413 (WhatsApp); Євген Пастухов, +380 93 899 9355.