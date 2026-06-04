В 62% "рискованных" деклараций выявляют нарушения. До 2021 года было 27%, - глава НАПК Павлущик
Более чем в половине деклараций должностных лиц, проверенных с использованием риск-ориентированного подхода, выявляются нарушения.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил глава НАПК Виктор Павлущик.
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"Нарушения выявляются в 62% деклараций, отобранных по риск-ориентированному подходу", - сказал он.
По словам Павлущика, это очень высокий процент.
"До 2021 года это было 27% - когда все проверялось просто по категории должности", - пояснил глава НАПК.
Чаще всего риски срабатывают, когда "не сходится математика", добавил он.
"Все тайное становится явным. Когда люди пытаются что-то придумать, это все равно будет выявлено. Бывают разные случаи.
Проверяли одного декларанта, разница была незначительной. У него расхождения между доходами и расходами составляли ориентировочно 700 тыс. грн. При этом объяснение, надо отдать должное, было неординарным.
Почти каждый день ходил в ресторан со своими коллегами, всегда расплачивался своей картой, а все остальные ему возвращали наличными. Ну, бывает, вы же понимаете. Жизненная ситуация (ирония)", - привел один из примеров Павлущик.
Полный текст интервью с главой НАПК Виктором Павлущиком для Цензор.НЕТ читайте по ссылке.
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