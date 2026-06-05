В Киеве будут судить мошенницу, которая обманула военного на 700 тысяч гривен

В Киеве в суд направлен обвинительный акт в отношении 41-летней женщины, которую обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах. По версии следствия, она выманила у военнослужащего почти 700 тысяч гривен под предлогом лечения от рака.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Киевская городская прокуратура.

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Знакомство началось в Telegram

По данным следствия, летом 2024 года женщина создала в Telegram фейковый профиль, использовав фотографию молодой девушки.

Через соцсеть она познакомилась с 31-летним военнослужащим из Житомирской области. Во время переписки выяснилось, что у них якобы есть общие знакомые и они родом из соседних сел.

Рассказывала о болезни и просила помощи

Впоследствии общение перешло в телефонные разговоры. Обвиняемая рассказывала мужчине о проблемах со здоровьем, сначала о COVID-19, а позже – о якобы онкологическом заболевании.

По информации прокуратуры, женщина убеждала военного, что находится в тяжелом состоянии и нуждается в дорогостоящем лечении.

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Военный перечислил почти 700 тысяч гривен

Следователи установили, что мужчина поверил в выдуманную историю и регулярно перечислял средства на лечение.

В общей сложности, по данным правоохранителей, он перечислил женщине почти 700 тысяч гривен. Она же уверяла, что проходит лечение, в том числе и в Германии.

Дело передано в суд

Дарницкая окружная прокуратура Киева уже направила обвинительный акт в суд.

Женщину обвиняют в мошенничестве в крупных размерах. Окончательное решение о ее виновности будет принимать суд.

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