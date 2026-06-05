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В Киеве будут судить мошенницу, которая обманула военного на 700 тысяч гривен

В Киеве будут судить женщину, которая выманила у военного почти 700 тыс. грн якобы на лечение

В Киеве в суд направлен обвинительный акт в отношении 41-летней женщины, которую обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах. По версии следствия, она выманила у военнослужащего почти 700 тысяч гривен под предлогом лечения от рака.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Киевская городская прокуратура.

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Знакомство началось в Telegram

По данным следствия, летом 2024 года женщина создала в Telegram фейковый профиль, использовав фотографию молодой девушки.

Через соцсеть она познакомилась с 31-летним военнослужащим из Житомирской области. Во время переписки выяснилось, что у них якобы есть общие знакомые и они родом из соседних сел.

Рассказывала о болезни и просила помощи

Впоследствии общение перешло в телефонные разговоры. Обвиняемая рассказывала мужчине о проблемах со здоровьем, сначала о COVID-19, а позже – о якобы онкологическом заболевании.

По информации прокуратуры, женщина убеждала военного, что находится в тяжелом состоянии и нуждается в дорогостоящем лечении.

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Военный перечислил почти 700 тысяч гривен

Следователи установили, что мужчина поверил в выдуманную историю и регулярно перечислял средства на лечение.

В общей сложности, по данным правоохранителей, он перечислил женщине почти 700 тысяч гривен. Она же уверяла, что проходит лечение, в том числе и в Германии.

Дело передано в суд

Дарницкая окружная прокуратура Киева уже направила обвинительный акт в суд.

Женщину обвиняют в мошенничестве в крупных размерах. Окончательное решение о ее виновности будет принимать суд.

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Киев (26418) мошенничество (1358) военнослужащие (6489)
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Топ комментарии
+1
ну, те що вона обманювала, розказуючи казки, це не злочин, якщо він сам переказував гроші.
наприклад шахрайські кол-центри виманюють реквізити карток і крадуть гроші - це шахрайство. а якщо людина сама віддала гроші - це не шахрайство.
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05.06.2026 11:54 Ответить
+1
шахрайство бо видавала себе за іншу особу та набрехала про хворобу .
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05.06.2026 12:03 Ответить
+1
Ні. Це інший злочин - стаття 185 ККУ - таємне викрадення чужого майна (крадіжка).
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05.06.2026 12:13 Ответить
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ну, те що вона обманювала, розказуючи казки, це не злочин, якщо він сам переказував гроші.
наприклад шахрайські кол-центри виманюють реквізити карток і крадуть гроші - це шахрайство. а якщо людина сама віддала гроші - це не шахрайство.
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05.06.2026 11:54 Ответить
шахрайство бо видавала себе за іншу особу та набрехала про хворобу .
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05.06.2026 12:03 Ответить
в неї буде достатньо часу , щоб гарно вивчити ККУ . коли звільнять вона тобі повідомить .
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05.06.2026 12:19 Ответить
а якщо виправдають?
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05.06.2026 12:23 Ответить
звісно виправдають , якщо поділиться з суддею . 700 тис на дорозі не валяються .
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05.06.2026 12:30 Ответить
Мав місце обман і зловживання довірою для заволодіння коштами потерпілого. Що і кваліфікується, як шахрайство.

Стаття 190 "Шахрайство" КК України:
Заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).
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05.06.2026 12:07 Ответить
ви написали про випадок коли шахрайські кол-центри виманюють реквізити карток і крадуть гроші
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05.06.2026 12:08 Ответить
Ні. Це інший злочин - стаття 185 ККУ - таємне викрадення чужого майна (крадіжка).
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05.06.2026 12:13 Ответить
а, точно 190 стаття захищає людей, які не вимруть як мамонти.
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05.06.2026 12:17 Ответить
Я знаю випадки, коли кидали людей, які раніше кидали людей, то коли ти вважаєш когось не мамонтом, хтось сміється з тебе.
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05.06.2026 12:51 Ответить
 
 