В Киеве будут судить мошенницу, которая обманула военного на 700 тысяч гривен
В Киеве в суд направлен обвинительный акт в отношении 41-летней женщины, которую обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах. По версии следствия, она выманила у военнослужащего почти 700 тысяч гривен под предлогом лечения от рака.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Киевская городская прокуратура.
Знакомство началось в Telegram
По данным следствия, летом 2024 года женщина создала в Telegram фейковый профиль, использовав фотографию молодой девушки.
Через соцсеть она познакомилась с 31-летним военнослужащим из Житомирской области. Во время переписки выяснилось, что у них якобы есть общие знакомые и они родом из соседних сел.
Рассказывала о болезни и просила помощи
Впоследствии общение перешло в телефонные разговоры. Обвиняемая рассказывала мужчине о проблемах со здоровьем, сначала о COVID-19, а позже – о якобы онкологическом заболевании.
По информации прокуратуры, женщина убеждала военного, что находится в тяжелом состоянии и нуждается в дорогостоящем лечении.
Военный перечислил почти 700 тысяч гривен
Следователи установили, что мужчина поверил в выдуманную историю и регулярно перечислял средства на лечение.
В общей сложности, по данным правоохранителей, он перечислил женщине почти 700 тысяч гривен. Она же уверяла, что проходит лечение, в том числе и в Германии.
Дело передано в суд
Дарницкая окружная прокуратура Киева уже направила обвинительный акт в суд.
Женщину обвиняют в мошенничестве в крупных размерах. Окончательное решение о ее виновности будет принимать суд.
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наприклад шахрайські кол-центри виманюють реквізити карток і крадуть гроші - це шахрайство. а якщо людина сама віддала гроші - це не шахрайство.
Стаття 190 "Шахрайство" КК України:
Заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).