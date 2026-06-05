У Києві судитимуть шахрайку, яка ошукала військового на 700 тисяч гривень

У Києві до суду скерували обвинувальний акт щодо 41-річної жінки, яку обвинувачують у шахрайстві в особливо великому розмірі. За версією слідства, вона виманила у військового майже 700 тисяч гривень під приводом лікування від онкології.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Київська міська прокуратура.

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Знайомство почалося у Telegram

За даними слідства, влітку 2024 року жінка створила у Telegram фейковий профіль, використавши фотографію молодої дівчини.

Через соцмережу вона познайомилася з 31-річним військовослужбовцем із Житомирської області. Під час листування з'ясувалося, що вони нібито мають спільних знайомих та походять із сусідніх сіл.

Розповідала про хворобу та просила допомоги

Згодом спілкування перейшло у телефонні розмови. Обвинувачена розповідала чоловікові про проблеми зі здоров'ям, спочатку про COVID-19, а пізніше – про нібито онкологічне захворювання.

За інформацією прокуратури, жінка переконувала військового, що перебуває у важкому стані та потребує дорогого лікування.

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Військовий переказав майже 700 тисяч гривень

Слідчі встановили, що чоловік повірив у вигадану історію та регулярно переказував кошти на лікування.

Загалом, за даними правоохоронців, він передав жінці майже 700 тисяч гривень. Вона ж запевняла, що проходить лікування, зокрема й у Німеччині.

Справу передали до суду

Дарницька окружна прокуратура Києва вже скерувала обвинувальний акт до суду.

Жінку обвинувачують у шахрайстві у великих розмірах. Остаточне рішення щодо її вини ухвалюватиме суд.

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