У Києві судитимуть шахрайку, яка ошукала військового на 700 тисяч гривень
У Києві до суду скерували обвинувальний акт щодо 41-річної жінки, яку обвинувачують у шахрайстві в особливо великому розмірі. За версією слідства, вона виманила у військового майже 700 тисяч гривень під приводом лікування від онкології.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Київська міська прокуратура.
Знайомство почалося у Telegram
За даними слідства, влітку 2024 року жінка створила у Telegram фейковий профіль, використавши фотографію молодої дівчини.
Через соцмережу вона познайомилася з 31-річним військовослужбовцем із Житомирської області. Під час листування з'ясувалося, що вони нібито мають спільних знайомих та походять із сусідніх сіл.
Розповідала про хворобу та просила допомоги
Згодом спілкування перейшло у телефонні розмови. Обвинувачена розповідала чоловікові про проблеми зі здоров'ям, спочатку про COVID-19, а пізніше – про нібито онкологічне захворювання.
За інформацією прокуратури, жінка переконувала військового, що перебуває у важкому стані та потребує дорогого лікування.
Військовий переказав майже 700 тисяч гривень
Слідчі встановили, що чоловік повірив у вигадану історію та регулярно переказував кошти на лікування.
Загалом, за даними правоохоронців, він передав жінці майже 700 тисяч гривень. Вона ж запевняла, що проходить лікування, зокрема й у Німеччині.
Справу передали до суду
Дарницька окружна прокуратура Києва вже скерувала обвинувальний акт до суду.
Жінку обвинувачують у шахрайстві у великих розмірах. Остаточне рішення щодо її вини ухвалюватиме суд.
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наприклад шахрайські кол-центри виманюють реквізити карток і крадуть гроші - це шахрайство. а якщо людина сама віддала гроші - це не шахрайство.
Стаття 190 "Шахрайство" КК України:
Заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).