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У Києві судитимуть шахрайку, яка ошукала військового на 700 тисяч гривень

У Києві судитимуть жінку, яка виманила у військового майже 700 тис. грн нібито для лікування

У Києві до суду скерували обвинувальний акт щодо 41-річної жінки, яку обвинувачують у шахрайстві в особливо великому розмірі. За версією слідства, вона виманила у військового майже 700 тисяч гривень під приводом лікування від онкології.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Київська міська прокуратура.

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Знайомство почалося у Telegram

За даними слідства, влітку 2024 року жінка створила у Telegram фейковий профіль, використавши фотографію молодої дівчини.

Через соцмережу вона познайомилася з 31-річним військовослужбовцем із Житомирської області. Під час листування з'ясувалося, що вони нібито мають спільних знайомих та походять із сусідніх сіл.

Розповідала про хворобу та просила допомоги

Згодом спілкування перейшло у телефонні розмови. Обвинувачена розповідала чоловікові про проблеми зі здоров'ям, спочатку про COVID-19, а пізніше – про нібито онкологічне захворювання.

За інформацією прокуратури, жінка переконувала військового, що перебуває у важкому стані та потребує дорогого лікування.

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Військовий переказав майже 700 тисяч гривень

Слідчі встановили, що чоловік повірив у вигадану історію та регулярно переказував кошти на лікування.

Загалом, за даними правоохоронців, він передав жінці майже 700 тисяч гривень. Вона ж запевняла, що проходить лікування, зокрема й у Німеччині.

Справу передали до суду

Дарницька окружна прокуратура Києва вже скерувала обвинувальний акт до суду.

Жінку обвинувачують у шахрайстві у великих розмірах. Остаточне рішення щодо її вини ухвалюватиме суд.

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Київ (20831) шахрайство (1269) військовослужбовці (5192)
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ну, те що вона обманювала, розказуючи казки, це не злочин, якщо він сам переказував гроші.
наприклад шахрайські кол-центри виманюють реквізити карток і крадуть гроші - це шахрайство. а якщо людина сама віддала гроші - це не шахрайство.
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05.06.2026 11:54 Відповісти
шахрайство бо видавала себе за іншу особу та набрехала про хворобу .
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05.06.2026 12:03 Відповісти
в неї буде достатньо часу , щоб гарно вивчити ККУ . коли звільнять вона тобі повідомить .
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05.06.2026 12:19 Відповісти
а якщо виправдають?
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05.06.2026 12:23 Відповісти
звісно виправдають , якщо поділиться з суддею . 700 тис на дорозі не валяються .
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05.06.2026 12:30 Відповісти
Мав місце обман і зловживання довірою для заволодіння коштами потерпілого. Що і кваліфікується, як шахрайство.

Стаття 190 "Шахрайство" КК України:
Заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).
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05.06.2026 12:07 Відповісти
ви написали про випадок коли шахрайські кол-центри виманюють реквізити карток і крадуть гроші
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05.06.2026 12:08 Відповісти
Ні. Це інший злочин - стаття 185 ККУ - таємне викрадення чужого майна (крадіжка).
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05.06.2026 12:13 Відповісти
а, точно 190 стаття захищає людей, які не вимруть як мамонти.
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05.06.2026 12:17 Відповісти
 
 