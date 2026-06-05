Сфера гуманитарной помощи сейчас максимально тенизирована, - глава Гостаможслужбы Мандзий

Главной задачей Гостаможслужбы в настоящее время является ликвидация глобальных схем, приводящих к значительным недопоступлениям в бюджет.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил глава Государственной таможенной службы Орест Мандзий.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Это противоправное использование тех или иных преференций, перемещение товаров под видом гуманитарной помощи, которые затем реализуются на территории Украины; умышленное изменение кодов классификации товаров, занижение таможенной стоимости. Это для нас сейчас – приоритет", – пояснил глава Гостаможслужбы.

Мандзий отметил, что сейчас максимально тенизированной является сфера гуманитарной помощи.

Читайте: Адаптация к нормам ЕС: Кабмин внес в Верховную Раду проект нового Таможенного кодекса

"Мы выявляем случаи, когда благотворительные фонды проводят валютные транзакции, прибывает товар, затем его ввозят на таможенную территорию Украины – и валютный коридор закрывают упрощенной таможенной операцией, которая оформляется в течение 10 минут. И товар не подлежит мерам тарифного и нетарифного регулирования.

Но действительно ли это товар, который идет людям, которые в нем нуждаются, или это приобретенный за рубежом высоколиквидный товар, который затем реализуется, – остается вопросом. Такая история, к сожалению, есть", – добавил он.

Полный текст интервью с главой Гостаможслужбы Орестом Мандзием для Цензор.НЕТ читайте по ссылке.

Читайте: Завезли 13 автомобилей под видом гуманитарной помощи для ВСУ: на Волыни сообщено о подозрении организованной преступной группе, – БЭБ. ФОТОрепортаж