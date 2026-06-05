Сфера гуманитарной помощи сейчас максимально тенизирована, - глава Гостаможслужбы Мандзий
Главной задачей Гостаможслужбы в настоящее время является ликвидация глобальных схем, приводящих к значительным недопоступлениям в бюджет.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил глава Государственной таможенной службы Орест Мандзий.
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"Это противоправное использование тех или иных преференций, перемещение товаров под видом гуманитарной помощи, которые затем реализуются на территории Украины; умышленное изменение кодов классификации товаров, занижение таможенной стоимости. Это для нас сейчас – приоритет", – пояснил глава Гостаможслужбы.
Мандзий отметил, что сейчас максимально тенизированной является сфера гуманитарной помощи.
"Мы выявляем случаи, когда благотворительные фонды проводят валютные транзакции, прибывает товар, затем его ввозят на таможенную территорию Украины – и валютный коридор закрывают упрощенной таможенной операцией, которая оформляется в течение 10 минут. И товар не подлежит мерам тарифного и нетарифного регулирования.
Но действительно ли это товар, который идет людям, которые в нем нуждаются, или это приобретенный за рубежом высоколиквидный товар, который затем реализуется, – остается вопросом. Такая история, к сожалению, есть", – добавил он.
Полный текст интервью с главой Гостаможслужбы Орестом Мандзием для Цензор.НЕТ читайте по ссылке.
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