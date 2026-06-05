Определенное количество людей из НАБУ будет переведено в Гостаможслужбу, но это не будет массово, - Мандзий

Массового перехода сотрудников НАБУ на работу в Гостаможслужбу не будет.

Об этом рассказал в интервью Цензор.НЕТ глава Государственной таможенной службы Орест Мандзий.

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Что известно?

"У меня действительно есть много оперативной информации в силу моего предыдущего места работы (НАБУ. — Ред.) и действующей коммуникации с моими бывшими коллегами, вообще с силовым блоком. В связи с этим есть много вопросов к нашим действующим сотрудникам как в центральном аппарате, так и в регионах", — отметил глава Гостаможслужбы.

Однако, по словам Мандзия, во время первого селекторного совещания он четко сказал о том, что считает неправильным массовый переход сотрудников НАБУ на должности в таможне, особенно на руководящие должности.

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"Поскольку я – не сторонник формирования команды по принципу личной преданности. Мне не нужно, чтобы меня держали в "теплой ванне" и говорили, какие мудрые шаги я делаю. Мне нужна качественная работа. Поэтому определенное количество людей из НАБУ будет внедрено в Гостаможслужбу. Не на топ-должности. Для меня – это альтернативный источник информации о тех процессах, которые происходят внутри.

От тех людей, которые не поняли, что произошли кардинальные изменения и в мировоззрении, и в подходе к работе, будем постепенно избавляться путем направления соответствующих материалов в правоохранительные органы или во время проведения аттестации или дисциплинарных расследований. Это было озвучено на совещании", – добавил он.

Интервью с главой Гостаможслужбы Орестом Мандзием для Цензор.НЕТ читайте по ссылке.

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