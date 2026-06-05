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Новости Таможня
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Определенное количество людей из НАБУ будет переведено в Гостаможслужбу, но это не будет массово, - Мандзий

мандзій

Массового перехода сотрудников НАБУ на работу в Гостаможслужбу не будет.

Об этом рассказал в интервью Цензор.НЕТ глава Государственной таможенной службы Орест Мандзий.

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Что известно?

"У меня действительно есть много оперативной информации в силу моего предыдущего места работы (НАБУ. — Ред.) и действующей коммуникации с моими бывшими коллегами, вообще с силовым блоком. В связи с этим есть много вопросов к нашим действующим сотрудникам как в центральном аппарате, так и в регионах", — отметил глава Гостаможслужбы.

Однако, по словам Мандзия, во время первого селекторного совещания он четко сказал о том, что считает неправильным массовый переход сотрудников НАБУ на должности в таможне, особенно на руководящие должности.

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"Поскольку я – не сторонник формирования команды по принципу личной преданности. Мне не нужно, чтобы меня держали в "теплой ванне" и говорили, какие мудрые шаги я делаю. Мне нужна качественная работа. Поэтому определенное количество людей из НАБУ будет внедрено в Гостаможслужбу. Не на топ-должности. Для меня – это альтернативный источник информации о тех процессах, которые происходят внутри.

От тех людей, которые не поняли, что произошли кардинальные изменения и в мировоззрении, и в подходе к работе, будем постепенно избавляться путем направления соответствующих материалов в правоохранительные органы или во время проведения аттестации или дисциплинарных расследований. Это было озвучено на совещании", – добавил он.

Интервью с главой Гостаможслужбы Орестом Мандзием для Цензор.НЕТ читайте по ссылке.

Читайте: Таможенников проверят на добросовестность и компетентность: Гостаможслужба запускает масштабную аттестацию своих сотрудников

Автор: 

НАБУ (4845) Государственная таможенная служба (176) Мандзий Орест (1)
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Топ комментарии
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Мафію перемогти неможливо. Мафію можна лише очолити.
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05.06.2026 14:44 Ответить
+1
Митна служба розширюється,щоби оподатковувати скромні міжнародні посилки(10-150 дол),якими послуговуються найбідніші верстви.
Та,коли ці посилки здорожчають ,вони зникнуть,а ті залишаться на посадах з величезною зарплатою і бронею та з часом їх таки "зроблять" і до їх відома.
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05.06.2026 14:51 Ответить
+1
Все що робить зелене шобло з НАБУ - все на шкоду. Тут красиві пояснення не допоможуть.
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05.06.2026 14:51 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Мафію перемогти неможливо. Мафію можна лише очолити.
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05.06.2026 14:44 Ответить
З якого дива НАБУшники рванули в митники?
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05.06.2026 14:48 Ответить
Це погано? Чи Ви б хотіли, щоб митники "рванули" в НАБУ ?
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05.06.2026 14:52 Ответить
А шо ж тут доброго - коли слідак - в якого вкладено немалі кошти - переходить в митники - де тільки роботи шо давати "добро"
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05.06.2026 14:58 Ответить
а чому саме слідак, а не оперативні чи технічні працівники?
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05.06.2026 15:26 Ответить
Митна служба розширюється,щоби оподатковувати скромні міжнародні посилки(10-150 дол),якими послуговуються найбідніші верстви.
Та,коли ці посилки здорожчають ,вони зникнуть,а ті залишаться на посадах з величезною зарплатою і бронею та з часом їх таки "зроблять" і до їх відома.
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05.06.2026 14:51 Ответить
Ви про контрабанду нічого не чули? тоді Ви, певно не стикаєтесь з реальною економікою...
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05.06.2026 14:54 Ответить
Контрабанда та отримання митниками мзди,корупція, була і є,оподаткування дрібних міжнародних посилок-це щось нове і готують базу.
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05.06.2026 15:01 Ответить
1. В жодній європейській країні немає такої системної корупції на митниці як в Україні, якщо Україна вступає в ЄС, її кордони стають зовнішними кордонами ЄС, тому теза "корупція, була і є" - це сприйняття того, що Ви - маньяк
2. Де Ви в статті побачили прив'язку делегування працівників НАБУ на митницю з оподаткуванням посилок?
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05.06.2026 15:19 Ответить
-Теза про отримання митниками мзди і що корупція була і є-відповідає дійсності.
-Про "прив'язку делегування працівників НАБУ на митницю з оподаткуванням посилок" може й не бути в статті,а всього лише власна версія не на пустій основі: бо якщо почнуть оподатковувати дрібні міжнар. посилки ,яких сотні тисяч за місяць,то потрібно буде чимала кількість нових митників для цієї роботи.Це ж очевидно і не потребує підтвердження в статті.
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05.06.2026 15:31 Ответить
Деякі східноєвропейські країни навіть запрошували для роботи на митницю іноземців, щоб побороти корупцію, багато хто пройшов цей шлях і ми пройдем. Працівники НАБУ для оподаткування посилок? Це як цвяхи забивати мікроскопом. Ну зізнайтесь вже, що погарячкували, та й по тому)))
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05.06.2026 15:41 Ответить
Це ж і версія,і прикол.
І яке ж може бути порівняння з східноєвроп.країнами,коли в країні рос.проект,який обрали,регочучи?
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05.06.2026 15:46 Ответить
Все що робить зелене шобло з НАБУ - все на шкоду. Тут красиві пояснення не допоможуть.
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05.06.2026 14:51 Ответить
І що ж воно робить з НАБУ? Скоріше, НАБУ проріджує "зелене шобло". Що не так?
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05.06.2026 14:53 Ответить
А може бути навпаки - гадалка фен-шуй написала Козирю Єрмаку, що треба вичавити звідти всіх неугодних.
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05.06.2026 15:00 Ответить
Гадалка-лише,як радистка Кет: прийняла-передала.
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05.06.2026 15:03 Ответить
оце точно!
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05.06.2026 15:20 Ответить
Під «гадалкою» розуміється контора ФСБ, а не якась там жіночка з даром звєздочьота.
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05.06.2026 15:38 Ответить
Радистка Кет від кого була і що робила?
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05.06.2026 15:42 Ответить
Якщо включаєш режим дурачка, то мені немає сенсу пояснювати. І своєму другу Вані Авєркову перекажи це, він мабуть поряд сидить біля тебе.
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05.06.2026 15:51 Ответить
Звісно, особливо прикольно виглядає той факт, що Єрмак асоціюється з Штірліцем, який працював проти нацистів... а тепер Єрмак к Кет ... яка іронія
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05.06.2026 15:44 Ответить
Вище товариш не розуміє,або вдає,що не розуміє(іронію).
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05.06.2026 16:01 Ответить
Та не всі її розуміють(іронію).
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05.06.2026 16:07 Ответить
якщо будуть нормальні легенди, то на деякий час ефект може бути.
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05.06.2026 14:52 Ответить
Тут все навпаки: легенда про слугу,взята із серіалу,вроді і ненормальна,та тримається вже більше семи...
Тобто,чим більше вона ненормальна,тим довше тримається....
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05.06.2026 15:12 Ответить
Серіал створювався, щоб привести його до влади, це суто технологія.
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05.06.2026 15:24 Ответить
Для когось то він створювався,не для молдаван чи грузинів...
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05.06.2026 15:33 Ответить
грузинів і без таких креативних рішень поставили в стойло.
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05.06.2026 15:47 Ответить
дебільні серіали завжди будуть подобатись більшості людей, і з цим нічого не вдієш, бо саме таких бльшість у буд-яких соціумах. Хто проживе ще років двадцять, той побачить вже якійсь новий серіал.
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05.06.2026 15:25 Ответить
Коротше, зробили самих себе і чомусь саме тут.
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05.06.2026 15:36 Ответить
і роблять, і будуть робити, і не тільки тут, бо їх кількість у суспільстві буде постійна, з невеликими коливаннями плюс-мінус в один мільйон.
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05.06.2026 15:41 Ответить
Та все так не буде.
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05.06.2026 16:19 Ответить
може бути що завгодно, якщо у країні тринадцять мільйонів довбойобів, а десять мільйонів - просто ідіотів (у первинному значенні цього слова).
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05.06.2026 16:34 Ответить
 
 