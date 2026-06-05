Определенное количество людей из НАБУ будет переведено в Гостаможслужбу, но это не будет массово, - Мандзий
Массового перехода сотрудников НАБУ на работу в Гостаможслужбу не будет.
Об этом рассказал в интервью Цензор.НЕТ глава Государственной таможенной службы Орест Мандзий.
Что известно?
"У меня действительно есть много оперативной информации в силу моего предыдущего места работы (НАБУ. — Ред.) и действующей коммуникации с моими бывшими коллегами, вообще с силовым блоком. В связи с этим есть много вопросов к нашим действующим сотрудникам как в центральном аппарате, так и в регионах", — отметил глава Гостаможслужбы.
Однако, по словам Мандзия, во время первого селекторного совещания он четко сказал о том, что считает неправильным массовый переход сотрудников НАБУ на должности в таможне, особенно на руководящие должности.
"Поскольку я – не сторонник формирования команды по принципу личной преданности. Мне не нужно, чтобы меня держали в "теплой ванне" и говорили, какие мудрые шаги я делаю. Мне нужна качественная работа. Поэтому определенное количество людей из НАБУ будет внедрено в Гостаможслужбу. Не на топ-должности. Для меня – это альтернативный источник информации о тех процессах, которые происходят внутри.
От тех людей, которые не поняли, что произошли кардинальные изменения и в мировоззрении, и в подходе к работе, будем постепенно избавляться путем направления соответствующих материалов в правоохранительные органы или во время проведения аттестации или дисциплинарных расследований. Это было озвучено на совещании", – добавил он.
Интервью с главой Гостаможслужбы Орестом Мандзием для Цензор.НЕТ читайте по ссылке.
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Та,коли ці посилки здорожчають ,вони зникнуть,а ті залишаться на посадах з величезною зарплатою і бронею та з часом їх таки "зроблять" і до їх відома.
2. Де Ви в статті побачили прив'язку делегування працівників НАБУ на митницю з оподаткуванням посилок?
-Про "прив'язку делегування працівників НАБУ на митницю з оподаткуванням посилок" може й не бути в статті,а всього лише власна версія не на пустій основі: бо якщо почнуть оподатковувати дрібні міжнар. посилки ,яких сотні тисяч за місяць,то потрібно буде чимала кількість нових митників для цієї роботи.Це ж очевидно і не потребує підтвердження в статті.
І яке ж може бути порівняння з східноєвроп.країнами,коли в країні рос.проект,який обрали,регочучи?
Тобто,чим більше вона ненормальна,тим довше тримається....