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Новости Удары по медучреждениях
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После атак РФ в Украине восстановили 755 объектов медучреждений из 2,6 тысячи поврежденных

В Украине полностью восстановили 755 объектов медучреждений, поврежденных обстрелами РФ

С начала полномасштабного вторжения Россия повредила или разрушила 2617 объектов, входящих в состав 836 медицинских учреждений Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство здравоохранения.

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По данным Минздрава, по состоянию на 1 июня 2026 года полностью разрушенными остаются 331 объект в составе 122 медицинских учреждений.

Наибольшие разрушения понесли больницы и другие медицинские учреждения в Донецкой, Луганской, Харьковской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областях.

Сотни объектов уже восстановлены

Несмотря на войну, в Украине продолжается восстановление поврежденной медицинской инфраструктуры.

На данный момент полностью восстановлено 755 объектов, еще 320 находятся на разных этапах ремонта. В то же время 76 ранее восстановленных объектов повторно подверглись повреждениям из-за новых российских атак.

По информации министерства, в полном объеме медицинскую помощь оказывают на 1595 объектах. Еще 186 работают частично, а 235 учреждений были эвакуированы в другие помещения.

Также с начала большой войны Россия уничтожила 328 автомобилей экстренной медицинской помощи, повредила 166 и захватила еще 80 машин.

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больница (1449) обстрел (33040) война в Украине (8425)
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Це не часом не ті "об'єкти" які залишилися на окупованих територіях такі як в Покровську?
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08.06.2026 12:21 Ответить
 
 