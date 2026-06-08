Після атак РФ в Україні відновили 755 об’єктів медзакладів з 2,6 тисячі пошкоджених

Від початку повномасштабного вторгнення Росія пошкодила або зруйнувала 2617 об'єктів, що входять до складу 836 закладів охорони здоров'я України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.

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За даними МОЗ, станом на 1 червня 2026 року повністю зруйнованими залишаються 331 об'єкт у складі 122 медичних закладів.

Найбільших руйнувань зазнали лікарні та інші медичні установи у Донецькій, Луганській, Харківській, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях.

Сотні об'єктів уже відновили

Попри війну, в Україні триває відновлення пошкодженої медичної інфраструктури.

Наразі повністю відновлено 755 об'єктів, ще 320 перебувають на різних етапах ремонту. Водночас 76 відновлених раніше об'єктів повторно зазнали пошкоджень через нові російські атаки.

За інформацією міністерства, у повному обсязі медичну допомогу надають на 1595 об'єктах. Ще 186 працюють частково, а 235 закладів були евакуйовані до інших приміщень.

Також від початку великої війни Росія знищила 328 автомобілів екстреної медичної допомоги, пошкодила 166 та захопила ще 80 машин.

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