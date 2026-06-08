Прокуратура Киевской области вернула государству еще 10 гектаров леса, связанных со структурами Медведчука

По иску Киевской областной прокуратуры в собственность государства возвращено 10 гектаров земель лесохозяйственного назначения в Обуховском районе Киевской области.

Эти территории более 20 лет незаконно находились в пользовании частных юридических лиц, связанных с бывшим народным депутатом Виктором Медведчуком, сообщает Цензор.НЕТ.

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Право государственной собственности на эти спорные земельные участки было официально зарегистрировано 3 июня 2026 года.

Прокуроры в ходе расследования установили, что махинации с землей произошли еще в 2004 году. В то время Виктор Медведчук возглавлял Аппарат Президента Украины.

Вывод леса из государственной собственности произошел по следующей схеме:

Чиновники Киевской ОГА и Обуховской РГА приняли решение о передаче земли частным структурам Медведчука.

При этом чиновники проигнорировали законную процедуру: обязательное решение Кабинета Министров Украины об изъятии земель лесохозяйственного назначения вообще не принималось.

Это стало прямым и грубым нарушением требований земельного и лесного законодательства, действовавшего на тот момент.

Возвращение этих 10 гектаров является частью последовательной работы правоохранителей по изъятию незаконно отчужденных лесных фондов. Только за последние месяцы прокуратуре удалось заблокировать и вернуть государству несколько крупных объектов Медведчука и его окружения.

В частности, в январе этого года государству вернули соседний лесной участок площадью 24 гектара. Он принадлежал компании, где конечным бенефициаром была жена Медведчука Оксана Марченко.

Впоследствии, в марте 2026 года, прокуратура обеспечила возвращение еще 9,5 гектаров леса на территории Цыбловской общины Бориспольского района. Эти земли длительное время находились в пользовании частных фирм, связанных с Медведчуком и бывшим министром доходов и сборов времен Януковича Александром Клименко.

В Киевской областной прокуратуре отмечают, что работа в этом направлении продолжается. Правоохранители и в дальнейшем будут принимать все меры представительского характера, чтобы вернуть в собственность государства земли, леса и другое имущество, которое было присвоено с нарушением украинского законодательства.

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