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Новини
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Прокуратура Київщини повернула державі ще 10 гектарів лісу, пов’язаних із структурами Медведчука

Прокуратура відсудила 10 гектарів лісу під Києвом

За позовом Київської обласної прокуратури у власність держави повернуто 10 гектарів земель лісогосподарського призначення в Обухівському районі Київщини.

Ці території понад 20 років незаконно перебували у користуванні приватних юридичних осіб, пов’язаних із колишнім народним депутатом Віктором Медведчуком, інформує Цензор.НЕТ.

Подробиці

Право державної власності на ці спірні земельні ділянки було офіційно зареєстровано 3 червня 2026 року.

Прокурори під час розслідування встановили, що махінації із землею відбулися ще у 2004 році. На той час Віктор Медведчук очолював Апарат Президента України.

Виведення лісу з держвласності відбулося за такою схемою:

  • Посадовці Київської ОДА та Обухівської РДА ухвалили рішення про передачу землі приватним структурам Медведчука.

  • При цьому чиновники проігнорували законну процедуру: обов’язкове рішення Кабінету Міністрів України щодо вилучення земель лісогосподарського призначення взагалі не приймалося.

  • Це стало прямим і грубим порушенням вимог земельного та лісового законодавства, що діяло на той момент.

Повернення цих 10 гектарів є частиною послідовної роботи правоохоронців із вилучення незаконно відчужених лікових фондів. Лише за останні місяці прокуратурі вдалося заблокувати та повернути державі кілька великих об'єктів Медведчука та його оточення.

Зокрема, у січні цього року державі повернули сусідню лісову ділянку площею 24 гектари. Вона належала компанії, де кінцевим бенефіціаром була дружина Медведчука Оксана Марченко.

Згодом, у березні 2026 року, прокуратура забезпечила повернення ще 9,5 гектара лісу на території Циблівської громади Бориспільського району. Ці землі тривалий час перебували у користуванні приватних фірм, пов’язаних із Медведчуком та колишнім міністром доходів і зборів часів Януковича Олександром Клименком.

У Київській обласній прокуратурі наголошують, що робота у цьому напрямку триває. Правоохоронці й надалі вживатимуть усіх заходів представницького характеру, щоб повернути у власність держави землі, ліси та інше майно, яке було привласнене з порушенням українського законодавства.

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Автор: 

Київська область (4623) ліс (784) Медведчук Віктор (1710) Марченко Оксана (147) Офіс Генпрокурора (3916) Обухівський район (57)
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Земля під Династією коли повернеться у власність держави?
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08.06.2026 15:39 Відповісти
ну, чого ви пересмикуєте?
тож не ліс!
то, берег річки....
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08.06.2026 15:40 Відповісти
Ета другоє, какая разніца?
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08.06.2026 15:44 Відповісти
До Вовиних халуп на березі теж були дерева.
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08.06.2026 15:46 Відповісти
А хто її йому давав та заробив на цьому, продовжує працювати й роздавати землі далі?
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08.06.2026 15:40 Відповісти
І просрала заплаву річки Ірпінь.
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08.06.2026 16:03 Відповісти
 
 