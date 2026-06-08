Прокуратура Київщини повернула державі ще 10 гектарів лісу, пов’язаних із структурами Медведчука

За позовом Київської обласної прокуратури у власність держави повернуто 10 гектарів земель лісогосподарського призначення в Обухівському районі Київщини.

Ці території понад 20 років незаконно перебували у користуванні приватних юридичних осіб, пов’язаних із колишнім народним депутатом Віктором Медведчуком, інформує Цензор.НЕТ.

Подробиці

Право державної власності на ці спірні земельні ділянки було офіційно зареєстровано 3 червня 2026 року.

Прокурори під час розслідування встановили, що махінації із землею відбулися ще у 2004 році. На той час Віктор Медведчук очолював Апарат Президента України.

Виведення лісу з держвласності відбулося за такою схемою:

Посадовці Київської ОДА та Обухівської РДА ухвалили рішення про передачу землі приватним структурам Медведчука.

При цьому чиновники проігнорували законну процедуру: обов’язкове рішення Кабінету Міністрів України щодо вилучення земель лісогосподарського призначення взагалі не приймалося.

Це стало прямим і грубим порушенням вимог земельного та лісового законодавства, що діяло на той момент.

Повернення цих 10 гектарів є частиною послідовної роботи правоохоронців із вилучення незаконно відчужених лікових фондів. Лише за останні місяці прокуратурі вдалося заблокувати та повернути державі кілька великих об'єктів Медведчука та його оточення.

Зокрема, у січні цього року державі повернули сусідню лісову ділянку площею 24 гектари. Вона належала компанії, де кінцевим бенефіціаром була дружина Медведчука Оксана Марченко.

Згодом, у березні 2026 року, прокуратура забезпечила повернення ще 9,5 гектара лісу на території Циблівської громади Бориспільського району. Ці землі тривалий час перебували у користуванні приватних фірм, пов’язаних із Медведчуком та колишнім міністром доходів і зборів часів Януковича Олександром Клименком.

У Київській обласній прокуратурі наголошують, що робота у цьому напрямку триває. Правоохоронці й надалі вживатимуть усіх заходів представницького характеру, щоб повернути у власність держави землі, ліси та інше майно, яке було привласнене з порушенням українського законодавства.

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