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МУС отстранил прокурора Хана из-за скандала

Карим Хан отстранен: МУС принял решение

Бюро Ассамблеи государств-участников Римского статута отстранило прокурора МУС Карима Хана в связи с расследованием по делу о сексуальных домогательствах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает DWсо ссылкой на соответствующее заявление, опубликованное на сайте МУС.

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Согласно сообщению суда, решение об отстранении прокурора вступает в силу немедленно. Однако окончательное решение по делу будет принято позже Ассамблеей государств-участников Римского статута.

Хан выдал ордера на арест Путина и Нетаньяху

В 2023 году Карим Хан как главный прокурор МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В 2024 году он также выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галанта.

В том же году одна из сотрудниц обвинила 56-летнего прокурора в сексуальных домогательствах. По утверждению женщины, он неоднократно домогался ее в течение длительного времени и принуждал к совершению действий сексуального характера.

После этого Ассамблея государств-участников МУС инициировала расследование в отношении Хана. В мае 2025 года стало известно, что главный прокурор уходит в административный отпуск и не будет исполнять свои обязанности во время проведения расследования. Хан отвергает все выдвинутые против него обвинения.

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Автор: 

Международный уголовный суд (241) Хан Карим (21)
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Топ комментарии
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ФСБ в дії
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09.06.2026 08:44 Ответить
+5
Ізраїль та США здійснювали масштабний тиск, шпигунство та кампанії з дискредитації головного прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) Каріма Хана. Ці дії загострилися після того, як у 2024 році Хан подав запити, а суд згодом видав ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та тогочасного міністра оборони Йоава Ґаланта за воєнні злочини в Секторі Гази.
Офіційні особи МКС та журналістські розслідування підтверджують спроби збору компромату та залякування за кількома напрямками.
Спільне розслідування британського видання The Guardian та ізраїльського журналу +972 Magazine виявило, що ізраїльська розвідка (зокрема Моссад, Шин-Бет та кіберпідрозділ 8200) роками вела «таємну війну» проти МКС.
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09.06.2026 08:55 Ответить
+5
***** образив. Пейсатих образив. Звісно що звинувачення у "сексуальних домаганнях" було лише питанням часу.
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09.06.2026 08:55 Ответить
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ФСБ в дії
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09.06.2026 08:44 Ответить
Не обов'язково... "Влада розбещує... Абсолютна влада розбещує абсолютно...". Дуже багато "сильних світу цього", спотикаються саме на цьому... Коли думають , що "піймали Бога за бороду...", і мружаться від задоволення... А, коли раптово отримують "копняка під ребра", і розплющують очі, раптом бачать, що "тримають бика тряпочного, за х*й...". Наприклад, колись так себе відчув Трамп, у Росії, коли йому виклали його фотографії компрометуючого характеру... І "сів на гачок" ФСБ...
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09.06.2026 09:05 Ответить
Жіночку ломав на секс - нігуя собі прохіндєй!
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09.06.2026 08:47 Ответить
Якщо співробітниці за сорокет-то так воно і було...))
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09.06.2026 08:58 Ответить
Це йому від терористів Путіна і Нетаньяху прилетіло.
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09.06.2026 08:50 Ответить
Ізраїль та США здійснювали масштабний тиск, шпигунство та кампанії з дискредитації головного прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) Каріма Хана. Ці дії загострилися після того, як у 2024 році Хан подав запити, а суд згодом видав ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та тогочасного міністра оборони Йоава Ґаланта за воєнні злочини в Секторі Гази.
Офіційні особи МКС та журналістські розслідування підтверджують спроби збору компромату та залякування за кількома напрямками.
Спільне розслідування британського видання The Guardian та ізраїльського журналу +972 Magazine виявило, що ізраїльська розвідка (зокрема Моссад, Шин-Бет та кіберпідрозділ 8200) роками вела «таємну війну» проти МКС.
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09.06.2026 08:55 Ответить
Наприкінці 2024 року Каріма Хана звинуватили у сексуальних домаганнях щодо підлеглої.
Сам Хан та представники суду припускали, що ці звинувачення та їхні миттєві витоки в американські медіа могли бути частиною скоординованої інформаційної спецоперації ізраїльської розвідки для очорнення його репутації.
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09.06.2026 08:56 Ответить
Через скандал Хан тимчасово залишав посаду.
У березні 2026 року колегія суддів МКС виправдала його, не знайшовши доказів порушень.
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09.06.2026 08:57 Ответить
У червні 2026 року виконавче бюро Асамблеї держав-учасниць знову ініціювало процедуру відсторонення Хана після завершення додаткового тривалого розслідування, що сам прокурор назвав «небезпечною кампанією» окремих країн з метою усунути його з посади через розслідування проти Ізраїлю.
Сполучені Штати не намагалися приховати свій тиск і діяли через офіційні та неофіційні канали.
Сполучені Штати (зокрема адміністрація Дональда Трампа) запровадили жорсткі фінансові та візові санкції безпосередньо проти Каріма Хана, його заступників та кількох суддів МКС.
За даними ЗМІ, британсько-ізраїльський юрист Ніколас Кауфман (пов'язаний з оточенням Нетаньягу) особисто попереджав Хана, що якщо той не відкличе ордери, його та сам суд «буде знищено».
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09.06.2026 08:59 Ответить
***** образив. Пейсатих образив. Звісно що звинувачення у "сексуальних домаганнях" було лише питанням часу.
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09.06.2026 08:55 Ответить
Не то шо кульбабка Трамп- всі дівки самі його домагалися..
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09.06.2026 09:01 Ответить
Тому і падає народжуваність у світі, бо будь-які стосунки дорослих чоловіка і жінки можуть трактуватись, як сексуальне домагання.
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09.06.2026 09:26 Ответить
О! А тут колись була така собі "Наталья Істоміна", яка стала грудьми за цього йолопа, коли він (скоріше за усе як мусульманин) ухвалив підозріле рішення проти двох євреїв - Нетаньяху і його міністра оборони за "неадекватну відповідь" Ізраїля Газі на вбивства, гвалтування, тортури, мародерства та захоплення ізраїльських заручників.
Нагадаю, що цих газівських вбивць тренували кацапські виродки з ГУР МО РФ-ії.
Агов! Де ти, лахудро!🧐
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09.06.2026 09:29 Ответить
Та вона нікуди не поділась, спить мабуть. А новина за хана, хто його знає де правда, як кажуть, не все так однозначно
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09.06.2026 09:36 Ответить
Жидкі переживають за своє майбутнє
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09.06.2026 09:41 Ответить
Прихільник хезболли.
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09.06.2026 09:50 Ответить
 
 