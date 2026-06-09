МУС отстранил прокурора Хана из-за скандала

Бюро Ассамблеи государств-участников Римского статута отстранило прокурора МУС Карима Хана в связи с расследованием по делу о сексуальных домогательствах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает DWсо ссылкой на соответствующее заявление, опубликованное на сайте МУС.

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Согласно сообщению суда, решение об отстранении прокурора вступает в силу немедленно. Однако окончательное решение по делу будет принято позже Ассамблеей государств-участников Римского статута.

Хан выдал ордера на арест Путина и Нетаньяху

В 2023 году Карим Хан как главный прокурор МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В 2024 году он также выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галанта.

В том же году одна из сотрудниц обвинила 56-летнего прокурора в сексуальных домогательствах. По утверждению женщины, он неоднократно домогался ее в течение длительного времени и принуждал к совершению действий сексуального характера.

После этого Ассамблея государств-участников МУС инициировала расследование в отношении Хана. В мае 2025 года стало известно, что главный прокурор уходит в административный отпуск и не будет исполнять свои обязанности во время проведения расследования. Хан отвергает все выдвинутые против него обвинения.

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