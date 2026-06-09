МУС отстранил прокурора Хана из-за скандала
Бюро Ассамблеи государств-участников Римского статута отстранило прокурора МУС Карима Хана в связи с расследованием по делу о сексуальных домогательствах.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает DWсо ссылкой на соответствующее заявление, опубликованное на сайте МУС.
Согласно сообщению суда, решение об отстранении прокурора вступает в силу немедленно. Однако окончательное решение по делу будет принято позже Ассамблеей государств-участников Римского статута.
Хан выдал ордера на арест Путина и Нетаньяху
В 2023 году Карим Хан как главный прокурор МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В 2024 году он также выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галанта.
В том же году одна из сотрудниц обвинила 56-летнего прокурора в сексуальных домогательствах. По утверждению женщины, он неоднократно домогался ее в течение длительного времени и принуждал к совершению действий сексуального характера.
После этого Ассамблея государств-участников МУС инициировала расследование в отношении Хана. В мае 2025 года стало известно, что главный прокурор уходит в административный отпуск и не будет исполнять свои обязанности во время проведения расследования. Хан отвергает все выдвинутые против него обвинения.
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Офіційні особи МКС та журналістські розслідування підтверджують спроби збору компромату та залякування за кількома напрямками.
Спільне розслідування британського видання The Guardian та ізраїльського журналу +972 Magazine виявило, що ізраїльська розвідка (зокрема Моссад, Шин-Бет та кіберпідрозділ 8200) роками вела «таємну війну» проти МКС.
Сам Хан та представники суду припускали, що ці звинувачення та їхні миттєві витоки в американські медіа могли бути частиною скоординованої інформаційної спецоперації ізраїльської розвідки для очорнення його репутації.
У березні 2026 року колегія суддів МКС виправдала його, не знайшовши доказів порушень.
Сполучені Штати не намагалися приховати свій тиск і діяли через офіційні та неофіційні канали.
Сполучені Штати (зокрема адміністрація Дональда Трампа) запровадили жорсткі фінансові та візові санкції безпосередньо проти Каріма Хана, його заступників та кількох суддів МКС.
За даними ЗМІ, британсько-ізраїльський юрист Ніколас Кауфман (пов'язаний з оточенням Нетаньягу) особисто попереджав Хана, що якщо той не відкличе ордери, його та сам суд «буде знищено».
Нагадаю, що цих газівських вбивць тренували кацапські виродки з ГУР МО РФ-ії.
Агов! Де ти, лахудро!🧐