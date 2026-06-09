МКС відсторонив прокурора Хана через скандал
Бюро Асамблеї держав-учасниць Римського статуту відсторонило прокурора МКС Каріма Хана через розслідування щодо сексуальних домагань.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє DW із посиланням на відповідну заяву, яка оприлюднена на сайті МКС.
Згідно з повідомленням суду, рішення про відсторонення прокурора набирає чинності негайно. Однак остаточне рішення у справі буде ухвалено пізніше Асамблеєю держав-учасниць Римського статуту.
Хан видав ордери на арешт Путіна і Нетаньяху
У 2023 році Карім Хан як головний прокурор МКС видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та дитячого омбудсмена Марії Львової-Белової. У 2024-му він також видав ордер на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху та колишнього міністра оборони країни Йоава Галанта.
Того ж року одна зі співробітниць звинуватила 56-річного прокурора в сексуальних домаганнях. За твердженням жінки, він неодноразово домагався її протягом тривалого часу і примушував до вчинення дій сексуального характеру.
Після цього Асамблея держав-учасниць МКС ініціювала розслідування щодо Хана. У травні 2025 року стало відомо, що головний прокурор йде в адміністративну відпустку і не виконуватиме своїх обов’язків під час проведення розслідування. Хан відкидає всі висунуті проти нього звинувачення.
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Офіційні особи МКС та журналістські розслідування підтверджують спроби збору компромату та залякування за кількома напрямками.
Спільне розслідування британського видання The Guardian та ізраїльського журналу +972 Magazine виявило, що ізраїльська розвідка (зокрема Моссад, Шин-Бет та кіберпідрозділ 8200) роками вела «таємну війну» проти МКС.
Сам Хан та представники суду припускали, що ці звинувачення та їхні миттєві витоки в американські медіа могли бути частиною скоординованої інформаційної спецоперації ізраїльської розвідки для очорнення його репутації.
У березні 2026 року колегія суддів МКС виправдала його, не знайшовши доказів порушень.
Сполучені Штати не намагалися приховати свій тиск і діяли через офіційні та неофіційні канали.
Сполучені Штати (зокрема адміністрація Дональда Трампа) запровадили жорсткі фінансові та візові санкції безпосередньо проти Каріма Хана, його заступників та кількох суддів МКС.
За даними ЗМІ, британсько-ізраїльський юрист Ніколас Кауфман (пов'язаний з оточенням Нетаньягу) особисто попереджав Хана, що якщо той не відкличе ордери, його та сам суд «буде знищено».
Нагадаю, що цих газівських вбивць тренували кацапські виродки з ГУР МО РФ-ії.
Агов! Де ти, лахудро!🧐