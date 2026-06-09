МКС відсторонив прокурора Хана через скандал

Бюро Асамблеї держав-учасниць Римського статуту відсторонило прокурора МКС Каріма Хана через розслідування щодо сексуальних домагань.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє DW із посиланням на відповідну заяву, яка оприлюднена на сайті МКС.

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Згідно з повідомленням суду, рішення про відсторонення прокурора набирає чинності негайно. Однак остаточне рішення у справі буде ухвалено пізніше Асамблеєю держав-учасниць Римського статуту.

Хан видав ордери на арешт Путіна і Нетаньяху

У 2023 році Карім Хан як головний прокурор МКС видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та дитячого омбудсмена Марії Львової-Белової. У 2024-му він також видав ордер на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху та колишнього міністра оборони країни Йоава Галанта.

Того ж року одна зі співробітниць звинуватила 56-річного прокурора в сексуальних домаганнях. За твердженням жінки, він неодноразово домагався її протягом тривалого часу і примушував до вчинення дій сексуального характеру.

Після цього Асамблея держав-учасниць МКС ініціювала розслідування щодо Хана. У травні 2025 року стало відомо, що головний прокурор йде в адміністративну відпустку і не виконуватиме своїх обов’язків під час проведення розслідування. Хан відкидає всі висунуті проти нього звинувачення.

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