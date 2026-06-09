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МКС відсторонив прокурора Хана через скандал

Карім Хан відсторонений: МКС ухвалив рішення

Бюро Асамблеї держав-учасниць Римського статуту відсторонило прокурора МКС Каріма Хана через розслідування щодо сексуальних домагань.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє DW  із посиланням на відповідну заяву, яка оприлюднена на сайті МКС.

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Згідно з повідомленням суду, рішення про відсторонення прокурора набирає чинності негайно. Однак остаточне рішення у справі буде ухвалено пізніше Асамблеєю держав-учасниць Римського статуту.

Хан видав ордери на арешт Путіна і Нетаньяху

У 2023 році Карім Хан як головний прокурор МКС видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та дитячого омбудсмена Марії Львової-Белової. У 2024-му він також видав ордер на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху та колишнього міністра оборони країни Йоава Галанта.

Того ж року одна зі співробітниць звинуватила 56-річного прокурора в сексуальних домаганнях. За твердженням жінки, він неодноразово домагався її протягом тривалого часу і примушував до вчинення дій сексуального характеру.

Після цього Асамблея держав-учасниць МКС ініціювала розслідування щодо Хана. У травні 2025 року стало відомо, що головний прокурор йде в адміністративну відпустку і не виконуватиме своїх обов’язків під час проведення розслідування. Хан відкидає всі висунуті проти нього звинувачення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Прокурор МКС Хан, який видав ордер на арешт Путіна, потрапив до санкційного списку Трампа, - Reuters

Автор: 

МКС Міжнародний кримінальний суд (333) Хан Карім (31)
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Топ коментарі
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ФСБ в дії
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09.06.2026 08:44 Відповісти
+2
Це йому від терористів Путіна і Нетаньяху прилетіло.
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09.06.2026 08:50 Відповісти
+2
Ізраїль та США здійснювали масштабний тиск, шпигунство та кампанії з дискредитації головного прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) Каріма Хана. Ці дії загострилися після того, як у 2024 році Хан подав запити, а суд згодом видав ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та тогочасного міністра оборони Йоава Ґаланта за воєнні злочини в Секторі Гази.
Офіційні особи МКС та журналістські розслідування підтверджують спроби збору компромату та залякування за кількома напрямками.
Спільне розслідування британського видання The Guardian та ізраїльського журналу +972 Magazine виявило, що ізраїльська розвідка (зокрема Моссад, Шин-Бет та кіберпідрозділ 8200) роками вела «таємну війну» проти МКС.
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09.06.2026 08:55 Відповісти
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09.06.2026 08:44 Відповісти
Не обов'язково... "Влада розбещує... Абсолютна влада розбещує абсолютно...". Дуже багато "сильних світу цього", спотикаються саме на цьому... Коли думають , що "піймали Бога за бороду...", і мружаться від задоволення... А, коли раптово отримують "копняка під ребра", і розплющують очі, раптом бачать, що "тримають бика тряпочного, за х*й...". Наприклад, колись так себе відчув Трамп, у Росії, коли йому виклали його фотографії компрометуючого характеру... І "сів на гачок" ФСБ...
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09.06.2026 09:05 Відповісти
Жіночку ломав на секс - нігуя собі прохіндєй!
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09.06.2026 08:47 Відповісти
Якщо співробітниці за сорокет-то так воно і було...))
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09.06.2026 08:58 Відповісти
Це йому від терористів Путіна і Нетаньяху прилетіло.
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09.06.2026 08:50 Відповісти
Ізраїль та США здійснювали масштабний тиск, шпигунство та кампанії з дискредитації головного прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) Каріма Хана. Ці дії загострилися після того, як у 2024 році Хан подав запити, а суд згодом видав ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та тогочасного міністра оборони Йоава Ґаланта за воєнні злочини в Секторі Гази.
Офіційні особи МКС та журналістські розслідування підтверджують спроби збору компромату та залякування за кількома напрямками.
Спільне розслідування британського видання The Guardian та ізраїльського журналу +972 Magazine виявило, що ізраїльська розвідка (зокрема Моссад, Шин-Бет та кіберпідрозділ 8200) роками вела «таємну війну» проти МКС.
показати весь коментар
09.06.2026 08:55 Відповісти
Наприкінці 2024 року Каріма Хана звинуватили у сексуальних домаганнях щодо підлеглої.
Сам Хан та представники суду припускали, що ці звинувачення та їхні миттєві витоки в американські медіа могли бути частиною скоординованої інформаційної спецоперації ізраїльської розвідки для очорнення його репутації.
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09.06.2026 08:56 Відповісти
Через скандал Хан тимчасово залишав посаду.
У березні 2026 року колегія суддів МКС виправдала його, не знайшовши доказів порушень.
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09.06.2026 08:57 Відповісти
У червні 2026 року виконавче бюро Асамблеї держав-учасниць знову ініціювало процедуру відсторонення Хана після завершення додаткового тривалого розслідування, що сам прокурор назвав «небезпечною кампанією» окремих країн з метою усунути його з посади через розслідування проти Ізраїлю.
Сполучені Штати не намагалися приховати свій тиск і діяли через офіційні та неофіційні канали.
Сполучені Штати (зокрема адміністрація Дональда Трампа) запровадили жорсткі фінансові та візові санкції безпосередньо проти Каріма Хана, його заступників та кількох суддів МКС.
За даними ЗМІ, британсько-ізраїльський юрист Ніколас Кауфман (пов'язаний з оточенням Нетаньягу) особисто попереджав Хана, що якщо той не відкличе ордери, його та сам суд «буде знищено».
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09.06.2026 08:59 Відповісти
***** образив. Пейсатих образив. Звісно що звинувачення у "сексуальних домаганнях" було лише питанням часу.
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09.06.2026 08:55 Відповісти
Не то шо кульбабка Трамп- всі дівки самі його домагалися..
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09.06.2026 09:01 Відповісти
Тому і падає народжуваність у світі, бо будь-які стосунки дорослих чоловіка і жінки можуть трактуватись, як сексуальне домагання.
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09.06.2026 09:26 Відповісти
О! А тут колись була така собі "Наталья Істоміна", яка стала грудьми за цього йолопа, коли він (скоріше за усе як мусульманин) ухвалив підозріле рішення проти двох євреїв - Нетаньяху і його міністра оборони за "неадекватну відповідь" Ізраїля Газі на вбивства, гвалтування, тортури, мародерства та захоплення ізраїльських заручників.
Нагадаю, що цих газівських вбивць тренували кацапські виродки з ГУР МО РФ-ії.
Агов! Де ти, лахудро!🧐
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09.06.2026 09:29 Відповісти
Та вона нікуди не поділась, спить мабуть. А новина за хана, хто його знає де правда, як кажуть, не все так однозначно
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09.06.2026 09:36 Відповісти
 
 