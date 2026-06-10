Как семья Михаила Ревы возродила село, пережившее оккупацию - фильм Апостроф TV
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Телеканал "Апостроф TV" выпустил документальный фильм об Ивангороде в Черниговской области - селе, которое благодаря активности местного сообщества и меценатам смогло остановить упадок и восстановиться после российской оккупации.
Черниговская область сейчас лидирует по темпам исчезновения сел с карты Украины. В 90-х Ивангород также пришел в упадок: безработица, разбитые дороги и отток молодежи. Выходцы из этого села, Михаил и Андрей Ревы, решили изменить ситуацию, инвестировав в родной край.
Михаил Рева - основатель энергетической компании "Гарант Енерго", а его сын Андрей развивает местное агропредприятие ФГ "ІВАНГОРОДСЬКЕ". За последние годы они присоединились к восстановлению инфраструктуры села: отремонтировали дорогу, по которой в свое время отказывались ездить перевозчики, организовали автобусное сообщение до железнодорожной станции, помогли реконструировать школу, поддержали детский сад, создали спортивную инфраструктуру и поддерживают детские футбольные команды, восстановили 300-летний храм.
Отдельная часть фильма посвящена развитию ФГ "ІВАНГОРОДСЬКЕ". Хозяйство, которое начиналось с двух гектаров картофеля, сегодня имеет собственные силосы, сушилку и современную технику. В планах - развитие животноводства и переработки.
Также в фильме показано, как Ивангород пережил оккупацию в 2022 году. Местные жители рассказывают об обстрелах, проблемах с логистикой и гуманитарной помощи, которую удавалось доставлять в село даже по лесным дорогам.
Документальный фильм уже доступен на YouTube-канале "Апостроф TV".
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Реконструкція системи централізованого теплопостачання Запоріжжя за 300 мільйонів, будівництво споруди для захисту Канівської ГЕС за 140 мільйонів, антидроновий захист для Кременчуцької ГЕС і численні реконструкції на об'єктах «Київтеплоенерго» за дивним збігом дістаються компаніям, пов'язаним із Михайлом Ревою та його родиною. Журналісти проаналізували реєстри й знайшли зв'язки, які можуть пояснити таке везіння для підприємств цього бізнесмена.
Михайло Рева та його родина мають широкий спектр бізнес-інтересів: від інженерії та монтажних робіт, до аграрної промисловості й мисливства.
Минулого року прізвище Реви спливло у великому журналістському розслідуванні, яке розповідало про привласнення 80 гектарів лісів керівником ДП «Ліси України» Юрієм Болоховцем та наближеними до нього особами. Влітку минулого року Болоховець отримав підозру в незаконному збагаченні. Щоправда, вже у вересні 2025-го він вийшов під заставу й, судячи з усього, повернувся до роботи в «Лісах України».
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