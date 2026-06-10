Як родина Михайла Реви відродила село, яке пережило окупацію - фільм Апостроф TV

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Телеканал "Апостроф TV" випустив документальний фільм про Івангород на Чернігівщині — село, яке завдяки активності громади та меценатам змогло зупинити занепад і відбудуватися після російської окупації.

Чернігівщина наразі є лідером за темпами зникнення сіл з карти України. У 90-х Івангород також занепадав: безробіття, розбиті дороги та виїзд молоді. Вихідці з цього села, Михайло та Андрій Реви, вирішили змінити ситуацію, інвестувавши у рідний край.

Михайло Рева — засновник енергетичної компанії "Гарант Енерго", а його син Андрій розвиває місцеве агропідприємство ФГ "ІВАНГОРОДСЬКЕ". За останні роки вони долучилася до відновлення інфраструктури села: відремонтували дорогу, якою свого часу відмовлялися їздити перевізники, організували автобусне сполучення до залізничної станції, допомогли реконструювати школу, підтримали садочок, створили спортивну інфраструктуру та підтримують дитячі футбольні команди, відновили 300-річний храм.

Окрема частина фільму присвячена розвитку ФГ "ІВАНГОРОДСЬКЕ". Господарство, яке починалося з двох гектарів картоплі, сьогодні має власні силоси, сушарку та сучасну техніку. У планах — розвиток тваринництва та переробки.

Також у стрічці показано, як Івангород пережив окупацію у 2022 році. Місцеві жителі розповідають про обстріли, проблеми з логістикою та гуманітарну допомогу, яку вдавалося завозити до села навіть лісовими дорогами.

Документальний фільм уже доступний на YouTube-каналі "Апостроф TV".