Политолог Давидюк принес присягу народного депутата

Политолог Николай Давидюк принес присягу народного депутата и вошел в состав фракции "Голос".

Как сообщает Цензор.НЕТ, это произошло во время заседания Верховной Рады.

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Подробности

В Раде Давидюк заменил Владимира Цабаля, полномочия которого досрочно прекратили по его заявлению.

Что известно о Давидюке?

Николай Давидюк был избран на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от партии "Голос" (включен в избирательный список под № 27).

Николай Давидюк — известный украинский политолог и аналитик. Он проходил стажировку в престижной Школе управления имени Джона Ф. Кеннеди при Гарвардском университете (Harvard Kennedy School). Является автором актуального исследования "Как работает путинская пропаганда".

С начала полномасштабного вторжения РФ Давидюк активно занимается волонтерской деятельностью. На своем авторском YouTube-канале ему удалось аккумулировать и собрать уже около 100 миллионов гривен на нужды Сил обороны Украины.

Давидюк работал национальным тренером и преподавателем в таких международных организациях:

IRI (International Republican Institute);

(International Republican Institute); NIMD (Нидерландский институт многопартийной демократии);

(Нидерландский институт многопартийной демократии); Украинская Академия Лидерства.

Он был сертифицированным наблюдателем на выборах от ОБСЕ и работал на избирательных кампаниях в Грузии (2013), Испании (2015) и Кыргызстане (2017). В 2019 году стал соучредителем общественно-политического движения "Действуй с нами" совместно с Мустафой Найемом.