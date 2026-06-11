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Новости Новые нардепы в Раде
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Политолог Давидюк принес присягу народного депутата

Николай Давидюк стал народным депутатом Украины

Политолог Николай Давидюк принес присягу народного депутата и вошел в состав фракции "Голос".

Как сообщает Цензор.НЕТ, это произошло во время заседания Верховной Рады.

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Подробности

В Раде Давидюк заменил Владимира Цабаля, полномочия которого досрочно прекратили по его заявлению.

Что известно о Давидюке?

Николай Давидюк был избран на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от партии "Голос" (включен в избирательный список под № 27).

  • Николай Давидюк — известный украинский политолог и аналитик. Он проходил стажировку в престижной Школе управления имени Джона Ф. Кеннеди при Гарвардском университете (Harvard Kennedy School). Является автором актуального исследования "Как работает путинская пропаганда".

С начала полномасштабного вторжения РФ Давидюк активно занимается волонтерской деятельностью. На своем авторском YouTube-канале ему удалось аккумулировать и собрать уже около 100 миллионов гривен на нужды Сил обороны Украины.

Давидюк работал национальным тренером и преподавателем в таких международных организациях:

  • IRI (International Republican Institute);
  • NIMD (Нидерландский институт многопартийной демократии);
  • Украинская Академия Лидерства.

Он был сертифицированным наблюдателем на выборах от ОБСЕ и работал на избирательных кампаниях в Грузии (2013), Испании (2015) и Кыргызстане (2017). В 2019 году стал соучредителем общественно-политического движения "Действуй с нами" совместно с Мустафой Найемом.

Автор: 

ВР (28801) депутат (3353)
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Топ комментарии
+4
Поважаю цього політолога. Завжди дивився його відеоролики і приймав участь у сборі фінансування ЗСУ.
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11.06.2026 11:57 Ответить
+4
Откуда у хлопчика бронь от службы?
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11.06.2026 12:17 Ответить
+3
Був обраний в 2019. Вже напевно багатьох його виборців немає ні в Україні, ні в світі загалом. Скоро буде таке що діти та внуки призначатимуться бо їх предки перемогли на виборах в 2019. Це вже як новий відлік літопису для України. Йшов 7 рік від останніх виборів в Україні.😸.
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11.06.2026 12:21 Ответить
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Поважаю цього політолога. Завжди дивився його відеоролики і приймав участь у сборі фінансування ЗСУ.
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11.06.2026 11:57 Ответить
а ,,голос,, це не пристанище соросятських грантоїдів???дивно,як професійний чесний політолог там очутився???
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11.06.2026 12:10 Ответить
Це не пристанище "слуг" і ОПЗЖ, майбоху і "довіри". Там є ї дуполизи Голобородька, а є і патріоти України.
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11.06.2026 12:54 Ответить
...а є і патріоти України.-наприклад,хоч одне прізвище😂😂😂
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11.06.2026 13:00 Ответить
Я не можу знати хто для Вам являється патрітом. Можливо Ви вважаєте патріотами Голобородька, Єрмака, Арахамію. Для мене нормальні проукраїнські політики "Голосу" Роман Костенко і Ярослав Железняк і новий Микола Давидюк.
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11.06.2026 13:15 Ответить
систему не змінить
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11.06.2026 12:05 Ответить
Якщо не можеш змінии систему, то змінися см під систему... прибарахлися
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11.06.2026 12:08 Ответить
А він зірок з неба і не обіцяє. Є у нього на Ютубі ролик, де він говорить про своє депутатство. Давидюк визнає, що поточний парламент - збіговисько випадкових людей, далеких від керування державою, але мусить там хоч хтось працювати.
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11.06.2026 12:41 Ответить
"Микола Давидюк був обраний на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від партії "Голос" (включений до виборчого списку під № 27). Джерело...".
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11.06.2026 12:12 Ответить
Откуда у хлопчика бронь от службы?
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11.06.2026 12:17 Ответить
Якщо був кандидатом в депутати, то бронь законна до слідуйчих виборів
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11.06.2026 13:05 Ответить
Був обраний в 2019. Вже напевно багатьох його виборців немає ні в Україні, ні в світі загалом. Скоро буде таке що діти та внуки призначатимуться бо їх предки перемогли на виборах в 2019. Це вже як новий відлік літопису для України. Йшов 7 рік від останніх виборів в Україні.😸.
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11.06.2026 12:21 Ответить
Скоро будем праздновать рождения вождя Зе и день прихода династии ко власти. Увеличение финансирования мусоров до 33кусков с доплатами помогут сомневающимся определиться
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11.06.2026 12:43 Ответить
Нормальний та розумний хлопець! Головне що не балотувався від СН! ЗА 7 років, від часу останніх виборів, багато людей змінило свою думку, крім проплачених подоляцьких зелених вилупків!
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11.06.2026 12:28 Ответить
Підтримую Давидюка, знаю, що він точно кращий за Ьужанськонл, Дубінського, Деркача... та всю братію ''слуг'' і ОПЗЖ.
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11.06.2026 12:31 Ответить
Андрі́й Леоні́дович Де́ркач (нар. 19 серпня 1967, Дніпропетровськ, УРСР) - колишній український політик, колаборант, народний депутат III-IX скликань від Партії Регіонів. Син Леоніда Деркача. Агент Росії, внесений до санкційного списку США як «російський агент з понад десятирічним стажем». У 2019 році Андрій Деркач потрапив до Верховної Ради як безпартійний самовисуванець перемігши на мажоритарному виборчому окрузі №159 (Сумська область). Але дивлячись, з ким він працював в Раді, фальшувавши плівки на Порошенка і сина президента США Байдена, то приходиш до висновку, що працював разом із політичною силою пана Зеленського.
Так, колись він був і в соціалістичній партії. Але тоді про його злочинну діяльність проти України немає нічого. Злочинами - зрадою він почав займатися з 2019 року, коли вся влада належала Голобородьку. І "двушки" на москву йому возив бізнес-парптнер Зе - Міндіч. І в бек-офісі в Києві, який належав Деркачу сиділо і виводило гроші в офшори оточення Зе, чи не так?
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11.06.2026 13:02 Ответить
 
 