Политолог Давидюк принес присягу народного депутата
Политолог Николай Давидюк принес присягу народного депутата и вошел в состав фракции "Голос".
Как сообщает Цензор.НЕТ, это произошло во время заседания Верховной Рады.
Подробности
В Раде Давидюк заменил Владимира Цабаля, полномочия которого досрочно прекратили по его заявлению.
Что известно о Давидюке?
Николай Давидюк был избран на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от партии "Голос" (включен в избирательный список под № 27).
- Николай Давидюк — известный украинский политолог и аналитик. Он проходил стажировку в престижной Школе управления имени Джона Ф. Кеннеди при Гарвардском университете (Harvard Kennedy School). Является автором актуального исследования "Как работает путинская пропаганда".
С начала полномасштабного вторжения РФ Давидюк активно занимается волонтерской деятельностью. На своем авторском YouTube-канале ему удалось аккумулировать и собрать уже около 100 миллионов гривен на нужды Сил обороны Украины.
Давидюк работал национальным тренером и преподавателем в таких международных организациях:
- IRI (International Republican Institute);
- NIMD (Нидерландский институт многопартийной демократии);
- Украинская Академия Лидерства.
Он был сертифицированным наблюдателем на выборах от ОБСЕ и работал на избирательных кампаниях в Грузии (2013), Испании (2015) и Кыргызстане (2017). В 2019 году стал соучредителем общественно-политического движения "Действуй с нами" совместно с Мустафой Найемом.
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Так, колись він був і в соціалістичній партії. Але тоді про його злочинну діяльність проти України немає нічого. Злочинами - зрадою він почав займатися з 2019 року, коли вся влада належала Голобородьку. І "двушки" на москву йому возив бізнес-парптнер Зе - Міндіч. І в бек-офісі в Києві, який належав Деркачу сиділо і виводило гроші в офшори оточення Зе, чи не так?