Політолог Давидюк склав присягу народного депутата
Політолог Микола Давидюк скалав присягу народного депутата та увійшов до складу фракції "Голос".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, це відбулося під час засідання Верховної Ради.
Подробиці
У Раді Давидюк замінив Володимира Цабаля, повноваження якого достроково припинили за його заявою.
Що відомо про Давидюка?
Микола Давидюк був обраний на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від партії "Голос" (включений до виборчого списку під № 27).
- Микола Давидюк — відомий український політолог та аналітик. Він проходив стажування в престижній Школі управління імені Джона Ф. Кеннеді при Гарвардському університеті (Harvard Kennedy School). Є автором актуального дослідження "Як працює путінська пропаганда".
З початку повномасштабного вторгнення РФ Давидюк активно займається волонтерською діяльністю. На своєму авторському YouTube-каналі йому вдалося акумулювати та зібрати вже близько 100 мільйонів гривень на потреби Сил оборони України.
Давидюк працював національним тренером та викладачем у таких міжнародних організаціях:
- IRI (International Republican Institute);
- NIMD (the Netherlands Institute for Multiparty Democracy);
- Українська Академія Лідерства.
Він був сертифікованим спостерігачем за виборами від ОБСЄ і працював на виборчих кампаніях у Грузії (2013), Іспанії (2015) та Киргизстані (2017). У 2019 році став співзасновником громадсько-політичного руху "Дій з нами" спільно з Мустафою Найємом.
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Так, колись він був і в соціалістичній партії. Але тоді про його злочинну діяльність проти України немає нічого. Злочинами - зрадою він почав займатися з 2019 року, коли вся влада належала Голобородьку. І "двушки" на москву йому возив бізнес-парптнер Зе - Міндіч. І в бек-офісі в Києві, який належав Деркачу сиділо і виводило гроші в офшори оточення Зе, чи не так?