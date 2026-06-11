Політолог Давидюк склав присягу народного депутата

Політолог Микола Давидюк скалав присягу народного депутата та увійшов до складу фракції "Голос".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, це відбулося під час засідання Верховної Ради.

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Подробиці

У Раді Давидюк замінив Володимира Цабаля, повноваження якого достроково припинили за його заявою.

Що відомо про Давидюка?

Микола Давидюк був обраний на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від партії "Голос" (включений до виборчого списку під № 27).

Микола Давидюк — відомий український політолог та аналітик. Він проходив стажування в престижній Школі управління імені Джона Ф. Кеннеді при Гарвардському університеті (Harvard Kennedy School). Є автором актуального дослідження "Як працює путінська пропаганда".

З початку повномасштабного вторгнення РФ Давидюк активно займається волонтерською діяльністю. На своєму авторському YouTube-каналі йому вдалося акумулювати та зібрати вже близько 100 мільйонів гривень на потреби Сил оборони України.

Давидюк працював національним тренером та викладачем у таких міжнародних організаціях:

IRI (International Republican Institute);

(International Republican Institute); NIMD (the Netherlands Institute for Multiparty Democracy);

(the Netherlands Institute for Multiparty Democracy); Українська Академія Лідерства.

Він був сертифікованим спостерігачем за виборами від ОБСЄ і працював на виборчих кампаніях у Грузії (2013), Іспанії (2015) та Киргизстані (2017). У 2019 році став співзасновником громадсько-політичного руху "Дій з нами" спільно з Мустафою Найємом.