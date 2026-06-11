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Політолог Давидюк склав присягу народного депутата

Микола Давидюк став народним депутатом України

Політолог Микола Давидюк скалав присягу народного депутата та увійшов до складу фракції "Голос".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, це відбулося під час засідання Верховної Ради.

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Подробиці

У Раді Давидюк замінив Володимира Цабаля, повноваження якого достроково припинили за його заявою.

Що відомо про Давидюка?

Микола Давидюк був обраний на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від партії "Голос" (включений до виборчого списку під № 27).

  • Микола Давидюк — відомий український політолог та аналітик. Він проходив стажування в престижній Школі управління імені Джона Ф. Кеннеді при Гарвардському університеті (Harvard Kennedy School). Є автором актуального дослідження "Як працює путінська пропаганда".

З початку повномасштабного вторгнення РФ Давидюк активно займається волонтерською діяльністю. На своєму авторському YouTube-каналі йому вдалося акумулювати та зібрати вже близько 100 мільйонів гривень на потреби Сил оборони України.

Давидюк працював національним тренером та викладачем у таких міжнародних організаціях:

  • IRI (International Republican Institute);
  • NIMD (the Netherlands Institute for Multiparty Democracy);
  • Українська Академія Лідерства.

Він був сертифікованим спостерігачем за виборами від ОБСЄ і працював на виборчих кампаніях у Грузії (2013), Іспанії (2015) та Киргизстані (2017). У 2019 році став співзасновником громадсько-політичного руху "Дій з нами" спільно з Мустафою Найємом.

Автор: 

ВР (15172) депутат (1891)
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Топ коментарі
+4
Поважаю цього політолога. Завжди дивився його відеоролики і приймав участь у сборі фінансування ЗСУ.
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11.06.2026 11:57 Відповісти
+4
Откуда у хлопчика бронь от службы?
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11.06.2026 12:17 Відповісти
+3
Був обраний в 2019. Вже напевно багатьох його виборців немає ні в Україні, ні в світі загалом. Скоро буде таке що діти та внуки призначатимуться бо їх предки перемогли на виборах в 2019. Це вже як новий відлік літопису для України. Йшов 7 рік від останніх виборів в Україні.😸.
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11.06.2026 12:21 Відповісти
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Поважаю цього політолога. Завжди дивився його відеоролики і приймав участь у сборі фінансування ЗСУ.
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11.06.2026 11:57 Відповісти
а ,,голос,, це не пристанище соросятських грантоїдів???дивно,як професійний чесний політолог там очутився???
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11.06.2026 12:10 Відповісти
Це не пристанище "слуг" і ОПЗЖ, майбоху і "довіри". Там є ї дуполизи Голобородька, а є і патріоти України.
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11.06.2026 12:54 Відповісти
...а є і патріоти України.-наприклад,хоч одне прізвище😂😂😂
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11.06.2026 13:00 Відповісти
Я не можу знати хто для Вам являється патрітом. Можливо Ви вважаєте патріотами Голобородька, Єрмака, Арахамію. Для мене нормальні проукраїнські політики "Голосу" Роман Костенко і Ярослав Железняк і новий Микола Давидюк.
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11.06.2026 13:15 Відповісти
систему не змінить
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11.06.2026 12:05 Відповісти
Якщо не можеш змінии систему, то змінися см під систему... прибарахлися
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11.06.2026 12:08 Відповісти
А він зірок з неба і не обіцяє. Є у нього на Ютубі ролик, де він говорить про своє депутатство. Давидюк визнає, що поточний парламент - збіговисько випадкових людей, далеких від керування державою, але мусить там хоч хтось працювати.
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11.06.2026 12:41 Відповісти
"Микола Давидюк був обраний на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від партії "Голос" (включений до виборчого списку під № 27). Джерело...".
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11.06.2026 12:12 Відповісти
Откуда у хлопчика бронь от службы?
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11.06.2026 12:17 Відповісти
Якщо був кандидатом в депутати, то бронь законна до слідуйчих виборів
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11.06.2026 13:05 Відповісти
Був обраний в 2019. Вже напевно багатьох його виборців немає ні в Україні, ні в світі загалом. Скоро буде таке що діти та внуки призначатимуться бо їх предки перемогли на виборах в 2019. Це вже як новий відлік літопису для України. Йшов 7 рік від останніх виборів в Україні.😸.
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11.06.2026 12:21 Відповісти
Скоро будем праздновать рождения вождя Зе и день прихода династии ко власти. Увеличение финансирования мусоров до 33кусков с доплатами помогут сомневающимся определиться
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11.06.2026 12:43 Відповісти
Нормальний та розумний хлопець! Головне що не балотувався від СН! ЗА 7 років, від часу останніх виборів, багато людей змінило свою думку, крім проплачених подоляцьких зелених вилупків!
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11.06.2026 12:28 Відповісти
Підтримую Давидюка, знаю, що він точно кращий за Ьужанськонл, Дубінського, Деркача... та всю братію ''слуг'' і ОПЗЖ.
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11.06.2026 12:31 Відповісти
Андрі́й Леоні́дович Де́ркач (нар. 19 серпня 1967, Дніпропетровськ, УРСР) - колишній український політик, колаборант, народний депутат III-IX скликань від Партії Регіонів. Син Леоніда Деркача. Агент Росії, внесений до санкційного списку США як «російський агент з понад десятирічним стажем». У 2019 році Андрій Деркач потрапив до Верховної Ради як безпартійний самовисуванець перемігши на мажоритарному виборчому окрузі №159 (Сумська область). Але дивлячись, з ким він працював в Раді, фальшувавши плівки на Порошенка і сина президента США Байдена, то приходиш до висновку, що працював разом із політичною силою пана Зеленського.
Так, колись він був і в соціалістичній партії. Але тоді про його злочинну діяльність проти України немає нічого. Злочинами - зрадою він почав займатися з 2019 року, коли вся влада належала Голобородьку. І "двушки" на москву йому возив бізнес-парптнер Зе - Міндіч. І в бек-офісі в Києві, який належав Деркачу сиділо і виводило гроші в офшори оточення Зе, чи не так?
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11.06.2026 13:02 Відповісти
 
 