Умер Андрей Таран — парамедик и капеллан, позывной Падре

Об этом написала народный депутат, основательница Медицинского добровольческого батальона "Госпитальеры" Яна Зинкевич.

"Андрей начал свой путь на войне еще в 2014 году.

Сначала присоединился к полку "Азов", а впоследствии, после потери близкого друга под Иловайском, решил спасать тела, а не только души.

Он получил образование парамедика, служил в группе спецназовцев, а позже стал частью нашего батальона, где провел значительную часть своей службы, спасая раненых бойцов на самых горячих участках фронта.

После возвращения к гражданской жизни он стремился помогать другим ветеранам преодолевать психологические последствия войны.

Андрей был человеком сложным и противоречивым.

Его жизненный путь никогда не был простым или однозначным, он успел сделать многое, и его поступки и решения нередко вызывали бурные дискуссии.

В его военном прошлом были не только взлеты, но и падения, в том числе и исключение из нашего батальона.

Однако, несмотря на все противоречия и непростой характер, невозможно отрицать его весомый вклад в защиту Украины.

Я благодарна ему за службу и за каждую спасенную на фронте жизнь", — написала Зинкевич.

"Мама Андрея предоставила реквизиты для финансовой поддержки, однако она просила не выставлять их в открытый доступ.

Если кто-то из друзей или сослуживцев имеет желание и возможность помочь семье в это трудное время, пожалуйста, пишите в личные сообщения, и мы предоставим реквизиты.

Покойся с миром, Падре. Спасибо за службу!", — добавила Зинкевич.

Координаторка по медиа и кампаниям Amnesty International Ukraine Валерия Бурлакова, авторка опубликованного на Цензор.НЕТ интервью с Падре, написала: "Больше нет Падре. Протестантского пастора, который ушел воевать в 2014-м и так и не вернулся с войны. Бандита из девяностых, извините за откровенность. Повара в "Азове". Парамедика. Моего лучшего в жизни корректировщика. Человека, который успел побывать, кажется, всем. Мы случайно познакомились в баре в Черкасском и, боже, столько всего прошли потом вместе, даже СОЧ с полигона в Авдосе.

Однажды после боев за лес я спросила его, легче ли глубоко верующему человеку принимать смерть побратимов.

Он даже не задумывался.

— Нет. Не легче. Нет-нет-нет. Легче не бывает.

Мне кажется, это одна из самых универсальных фраз о войне, которые я когда-либо слышала".

Интервью с Падре можно прочитать здесь.