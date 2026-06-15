Арбитраж подтвердил права Украины как прибрежного государства в Черном и Азовском морях, - МИД

Международный арбитражный суд, созданный в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, вынес решение по делу Украины против РФ, подтвердив нарушение Россией норм международного права в Черном и Азовском морях и Керченском проливе и отклонив российские претензии на их статус.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментарии МИД Украины относительно решения Арбитражного трибунала по делу о правах прибрежного государства в Черном море, Азовском море и Керченском проливе (Украина против Российской Федерации)

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"22 апреля 2026 года Арбитражный трибунал, созданный в соответствии с Приложением VII Конвенции ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS), вынес решение по существу по делу Украины против Российской Федерации о правах прибрежного государства в Черном море, Азовском море и Керченском проливе", — говорится в сообщении.

Что предшествовало?

Дело было инициировано Украиной 14 сентября 2016 года в связи с нарушением Российской Федерацией своих обязательств по Конвенции ООН по морскому праву в прилегающих к побережью Крыма акваториях Черного и Азовского морей и Керченского пролива с 2014 года.

В окончательном решении Арбитражный трибунал не установил, что Азовское море и Керченский пролив – это так называемое "российское озеро", а подтвердил их статус как внутренних вод двух государств – Украины и Российской Федерации.

Украина неизменно остается прибрежным государством

"Украина неизменно остается прибрежным государством в Черном море, Азовском море и Керченском проливе и сохраняет за собой все предоставленные ей международным правом суверенные права, и никакие противоправные односторонние действия России после 2022 года на это не повлияли", — говорится в решении.

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РФ нарушила обязательства по Конвенции ООН по морскому праву

Отдельно Арбитражный трибунал установил, что Российская Федерация нарушила свои обязательства по Конвенции ООН по морскому праву, не проведя надлежащей оценки воздействия на окружающую среду во время строительства так называемого "моста", прокладки подводных энергетических кабелей и газопровода, и не обеспечив надлежащего уведомления и обнародования результатов такой оценки, что представляет собой нарушение обязательств по надлежащей осмотрительности и сотрудничеству в сфере защиты морской среды.

"Решение Арбитражного трибунала является очередным подтверждением того, что Российская Федерация системно пренебрегает нормами международного права, а ее попытки навязать миру последствия преступной агрессии как "новую реальность" не имеют и не будут иметь международно-правового признания", — подчеркнули в МИД.

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