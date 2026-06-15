Арбітраж підтвердив права України як прибережної держави в Чорному та Азовському морях, - МЗС
Міжнародний арбітраж, створений за Конвенцією ООН з морського права, ухвалив рішення у справі України проти РФ, підтвердивши порушення Росією норм міжнародного права в Чорному, Азовському морях і Керченській протоці та відкинувши російські претензії на їхній статус.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у коментарі МЗС України стосовно рішення Арбітражного трибуналу у справі щодо прав прибережної держави в Чорному морі, Азовському морі та у Керченській протоці (Україна проти Російської Федерації)
"22 квітня 2026 року Арбітражний трибунал, створений відповідно до Додатку VII Конвенції ООН з морського права 1982 року (UNCLOS), виніс рішення по суті у справі України проти Російської Федерації щодо прав прибережної держави у Чорному морі, Азовському морі та Керченській протоці", - ідеться в повідомленні.
Що передувало?
Справа була ініційована Україною 14 вересня 2016 року у зв’язку з порушенням Російською Федерацією своїх зобов’язань за Конвенцією ООН з морського права у прилеглих до узбережжя Криму акваторіях Чорного та Азовського морів і Керченської протоки з 2014 року.
У фінальному рішенні Арбітражний Трибунал не встановив, що Азовське море і Керченська протока – це так зване "російське озеро", натомість підтвердив їхній статус як внутрішніх вод двох держав – України та Російської Федерації.
Україна незмінно залишається прибережною державою
"Україна незмінно залишається прибережною державою в Чорному морі, Азовському морі й Керченській протоці та зберігає за собою всі наділені їй міжнародним правом суверенні права, а жодні протиправні односторонні дії Росії після 2022 року на це не вплинули", - ідеться в рішенні.
РФ порушила зобов’язання за Конвенцією ООН з морського права
Окремо Арбітражний трибунал встановив, що Російська Федерація порушила свої зобов’язання за Конвенцією ООН з морського права, не провівши належної оцінки впливу на навколишнє середовище під час будівництва так званого "мосту", прокладання підводних енергетичних кабелів і газопроводу, та не забезпечила належного повідомлення і оприлюднення результатів такої оцінки, що становить порушення зобов’язань належної обачності та співробітництва у сфері захисту морського середовища.
"Рішення Арбітражного трибуналу є черговим підтвердженням того, що Російська Федерація системно зневажає норми міжнародного права, а її спроби нав’язати світові наслідки злочинної агресії як "нову реальність" не мають і не матимуть міжнародно-правового визнання", - наголосили в МЗС.
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його не існує і ніколи не повернеться бо міжнародним правом підтерлися всі хто хотів, а інші сором'язливо відвели очі!!!
і піндоси перші, а кацапи бігом косплеїти.
на черзі китай!!!