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Новости Обстрелы Днепропетровщины
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Россия более 10 раз нанесла удары по Днепропетровщине: есть пострадавший. ФОТОрепортаж

Российские войска более 10 раз наносили удары по Днепропетровской области. Пострадал 39-летний мужчина, повреждена инфраструктура, жилые дома и автомобили.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Александр Ганжа и председатель облсовета Николай Лукашук.

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Никопольский район

В Червоногригоровской громаде пострадал мужчина 39 лет. Он будет лечиться амбулаторно.

Враг обстрелял артиллерией и беспилотниками райцентр, Червоногригоровскую, Марганецкую, Покровскую сельскую и городскую громады. Повреждена инфраструктура.

Синельниковский район

В результате атаки БПЛА в Шахтерском произошел пожар. Повреждены многоквартирный дом и 4 автомобиля.

Последствия атак

Обстрелы Днепропетровщины
Обстрелы Днепропетровщины
Обстрелы Днепропетровщины

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обстрел (33193) Днепропетровская область (5318) Никопольский район (798) Синельниковский район (562)
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