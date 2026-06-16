Россия более 10 раз нанесла удары по Днепропетровщине: есть пострадавший. ФОТОрепортаж
Российские войска более 10 раз наносили удары по Днепропетровской области. Пострадал 39-летний мужчина, повреждена инфраструктура, жилые дома и автомобили.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Александр Ганжа и председатель облсовета Николай Лукашук.
Никопольский район
В Червоногригоровской громаде пострадал мужчина 39 лет. Он будет лечиться амбулаторно.
Враг обстрелял артиллерией и беспилотниками райцентр, Червоногригоровскую, Марганецкую, Покровскую сельскую и городскую громады. Повреждена инфраструктура.
Синельниковский район
В результате атаки БПЛА в Шахтерском произошел пожар. Повреждены многоквартирный дом и 4 автомобиля.
Последствия атак
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