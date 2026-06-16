Росія понад 10 разів вдарила по Дніпропетровщині: є постраждалий

Російські війська понад 10 разів атакували Дніпропетровську область. Постраждав 39-річний чоловік, пошкоджено інфраструктуру, житлові будинки та авто.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Олександр Ганжа та голова облради Микола Лукашук.

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Нікопольський район

У Червоногригорівській громаді постраждав чоловік 39 років. Лікуватиметься амбулаторно.

Ворог бив артилерією та безпілотниками по райцентру, Червоногригорівській, Марганецькій, Покровській сільській та міській громадах. Пошкоджена інфраструктура.

Синельниківський район

Внаслідок атаки БпЛА у Шахтарському сталася пожежа. Пошкоджені багатоквартирний будинок й 4 авто.

Наслідки атак







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