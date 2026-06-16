Доба на Запоріжжі: окупанти завдали 798 ударів по 47 населених пунктах

Упродовж доби російські війська завдали 798 ударів по 47 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району поранення дістали 11 людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Окупанти здійснили 17 авіаударів по Григорівці, Оріхову, Долинці, Новоселівці, Єгорівці, Шевченківському, Зеленому, Рибальському, Данилівці, Любицькому, Білогір’ю, Чарівному, Микільському та Копанях.

Ворог застосував РСЗВ, артилерію та безпілотники

571 безпілотник різних модифікацій, переважно FPV-дрони, атакував Запоріжжя, Вільнянськ, Комишуваху, Кушугум, Балабине, Куприянівку, Лисогірку, Розумівку, Біленьке, Нижню Хортицю, Мар’ївку, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Малі Щербаки, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір’я, Гуляйпільське, Воздвижівку, Варварівку, Добропілля, Прилуки, Староукраїнку, Святопетрівку, Цвіткове, Преображенку, Новоселівку та Рибне.

Також зафіксовано сім обстрілів із реактивних систем залпового вогню по Приморському, Степовому, Малій Токмачці, Чарівному та Білогір’ю.

Ще 203 артилерійські удари прийшлися по Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Малих Щербаках, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір’ю, Добропіллю, Прилуках, Рибному, Гуляйпільському та Староукраїнці.

Інформація про руйнування та наслідки ворожих ударів уточнюється.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог ударив по Комишувасі під час видачі гуманітарної допомоги: 4 людини поранені