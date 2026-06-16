РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12296 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Кировоградщины
417 2

Рашисты нанесли удар дронами по ферме в Кировоградской области: погибло 20 животных

Шахед атакует ферму в Кировоградской области

В ночь на вторник, 16 июня 2026 года, войска РФ атаковали территорию Кировоградской области с помощью ударных дронов.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Кировоградской ОГА Андрей Райкович, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Погибли животные

По данным ОГА, во время ночной дроновой атаки в Александрийском районе повреждено здание животноводческого комплекса. Погибло более 20 голов крупного рогатого скота.

Остальная информация устанавливается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ночная атака БПЛА: в Кропивницком районе Кировоградской области поврежден дом. ФОТО

Автор: 

Кировоградская область (720) Александрийский район (10)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Варвари з тваринами воюють.
показать весь комментарий
16.06.2026 09:18 Ответить
кацапи - зло! кацапи - світова короста!
показать весь комментарий
16.06.2026 09:19 Ответить
 
 