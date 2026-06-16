Рашисты нанесли удар дронами по ферме в Кировоградской области: погибло 20 животных

В ночь на вторник, 16 июня 2026 года, войска РФ атаковали территорию Кировоградской области с помощью ударных дронов.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Кировоградской ОГА Андрей Райкович, информирует Цензор.НЕТ.

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Погибли животные

По данным ОГА, во время ночной дроновой атаки в Александрийском районе повреждено здание животноводческого комплекса. Погибло более 20 голов крупного рогатого скота.

Остальная информация устанавливается.

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