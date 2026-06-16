Рашисты нанесли удар дронами по ферме в Кировоградской области: погибло 20 животных
В ночь на вторник, 16 июня 2026 года, войска РФ атаковали территорию Кировоградской области с помощью ударных дронов.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Кировоградской ОГА Андрей Райкович, информирует Цензор.НЕТ.
Погибли животные
По данным ОГА, во время ночной дроновой атаки в Александрийском районе повреждено здание животноводческого комплекса. Погибло более 20 голов крупного рогатого скота.
Остальная информация устанавливается.
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Володимир Омельянов
показать весь комментарий16.06.2026 09:18 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Панас Стець #551129
показать весь комментарий16.06.2026 09:19 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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