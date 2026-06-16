Рашисти вдарили дронами по фермі на Кіровоградщині: загинуло 20 тварин

У ніч проти вівторка, 16 червня 2026 року, війська РФ атакували ударними дронами територію Кіровоградщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, інформує Цензор.НЕТ.

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Загинули тварини

За даними ОВА, під час нічної дронової атаки в Олександрійському районі пошкоджено будівлю тваринницького комплексу. Загинуло понад 20 голів великої рогатої худоби.

Решта інформації встановлюється.

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