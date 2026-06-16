Рашисти вдарили дронами по фермі на Кіровоградщині: загинуло 20 тварин
У ніч проти вівторка, 16 червня 2026 року, війська РФ атакували ударними дронами територію Кіровоградщини.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, інформує Цензор.НЕТ.
Загинули тварини
За даними ОВА, під час нічної дронової атаки в Олександрійському районі пошкоджено будівлю тваринницького комплексу. Загинуло понад 20 голів великої рогатої худоби.
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Володимир Омельянов
показати весь коментар16.06.2026 09:18 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Панас Стець #551129
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Николай Водяной #461390
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