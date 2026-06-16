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Новини Обстріли Кіровоградщини
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Рашисти вдарили дронами по фермі на Кіровоградщині: загинуло 20 тварин

Шахед атакує ферму на Кіровоградщині

У ніч проти вівторка, 16 червня 2026 року, війська РФ атакували ударними дронами територію Кіровоградщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, інформує Цензор.НЕТ.

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Загинули тварини

За даними ОВА, під час нічної дронової атаки в Олександрійському районі пошкоджено будівлю тваринницького комплексу. Загинуло понад 20 голів великої рогатої худоби.

Решта інформації встановлюється.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нічна атака БпЛА: у Кропивницькому районі Кіровоградщини пошкоджено будинок. ФОТО

Автор: 

Кіровоградська область (668) Олександрійський район (10)
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Варвари з тваринами воюють.
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16.06.2026 09:18 Відповісти
кацапи - зло! кацапи - світова короста!
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16.06.2026 09:19 Відповісти
смерть свинособакам..
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16.06.2026 09:52 Відповісти
 
 