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В Киеве ночью были слышны взрывы
В ночь на 18 июня в Киеве были слышны взрывы.
Как написал в Telegram начальник КМВА Тимур Ткаченко, враг атаковал столицу баллистическими ракетами.
"Находитесь в безопасных местах до отбоя тревоги", - добавил он.
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доволі гучно !
Це воно пробулькало для глухих?