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Новости Обстрелы Киева
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В Киеве ночью были слышны взрывы

В Киеве взрывы

В ночь на 18 июня в Киеве были слышны взрывы. 

Как написал в Telegram начальник КМВА Тимур Ткаченко, враг атаковал столицу баллистическими ракетами.

"Находитесь в безопасных местах до отбоя тревоги", - добавил он.

Новость обновляется

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Автор: 

Киев (26504) обстрел (33224) атака (1593)
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Топ комментарии
+13
вова в європах
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18.06.2026 01:48 Ответить
+11
він взагалі тут проєздом
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18.06.2026 05:01 Ответить
+9
А де він має бути? Особисто збивати балістичні ракети? Він якраз "у європах" домовляється про постачання для України засобів ППО для збиття цих ракет.
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18.06.2026 02:25 Ответить
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вова в європах
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18.06.2026 01:48 Ответить
А де він має бути? Особисто збивати балістичні ракети? Він якраз "у європах" домовляється про постачання для України засобів ППО для збиття цих ракет.
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18.06.2026 02:25 Ответить
вова вам нічього не повинен.
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18.06.2026 04:55 Ответить
він взагалі тут проєздом
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18.06.2026 05:01 Ответить
За сім років, ця потороч Оманська, багато лиха для Українців зробила та собі дєньох намародерили на крові Українців!! Відробляє гроші ****** які він вклав у нього у 2019 році, з ригоАНАЛЬНИМИ вертухаями, на телевізійні вибори говнобородька!!
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18.06.2026 07:14 Ответить
Номерний---ПРЕЗИДЕНТ ПОВИНЕН ЗАХИЩАТИ КРАЇНУ, Нажаль кожний день здаємо свою територію.
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18.06.2026 08:02 Ответить
теж тімур?
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18.06.2026 01:48 Ответить
Вибухи в Києві пролунали під час повітряноі тривоги ,
доволі гучно !
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18.06.2026 01:49 Ответить
Фігасє новина...

Це воно пробулькало для глухих?
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18.06.2026 01:57 Ответить
А той в шоу дурне , справжній вершник апокаліпсису
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18.06.2026 01:59 Ответить
от шоб ми робили, як би нє тєлєга фіруддіновіча.
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18.06.2026 02:00 Ответить
Ще сирена була,а вже почув гул ракети і потім потужний вибух А потім ще 3-5 дуже чітких вибухів.
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18.06.2026 08:06 Ответить
тімур мамедов (прізвище дружини ткаченко) просрався пустопорожнім zельоним поносом
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18.06.2026 09:01 Ответить
 
 