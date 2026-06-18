В Киеве ночью были слышны взрывы

В ночь на 18 июня в Киеве были слышны взрывы.

Как написал в Telegram начальник КМВА Тимур Ткаченко, враг атаковал столицу баллистическими ракетами.

"Находитесь в безопасных местах до отбоя тревоги", - добавил он.

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