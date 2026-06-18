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У Києві пролунали вибухи
У ніч на 18 червня у Києві пролунали вибухи.
Як написав у Телеграмі начальник КМВА Тимур Ткаченко, ворог атакує столицю балістичними ракетами.
Будьте в безпечних місцях до відбою тривоги, - додав він.
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доволі гучно !
Це воно пробулькало для глухих?