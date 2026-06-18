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Новини Обстріли Києва
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У Києві пролунали вибухи

У Києві вибухи

У ніч на 18 червня у Києві пролунали вибухи. 

Як написав у Телеграмі начальник КМВА Тимур Ткаченко, ворог атакує столицю балістичними ракетами.

Будьте в безпечних місцях до відбою тривоги, - додав він.

Новина оновлюється

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Київ (20929) обстріл (34578) атака (1658)
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вова в європах
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18.06.2026 01:48 Відповісти
А де він має бути? Особисто збивати балістичні ракети? Він якраз "у європах" домовляється про постачання для України засобів ППО для збиття цих ракет.
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18.06.2026 02:25 Відповісти
теж тімур?
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18.06.2026 01:48 Відповісти
Вибухи в Києві пролунали під час повітряноі тривоги ,
доволі гучно !
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18.06.2026 01:49 Відповісти
Фігасє новина...

Це воно пробулькало для глухих?
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18.06.2026 01:57 Відповісти
А той в шоу дурне , справжній вершник апокаліпсису
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18.06.2026 01:59 Відповісти
от шоб ми робили, як би нє тєлєга фіруддіновіча.
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18.06.2026 02:00 Відповісти
 
 