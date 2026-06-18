"Акордбанк" укрепляет стратегическое сотрудничество с defense-tech

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"Акордбанк" объявил о намерении развивать сотрудничество с компаниями сектора оборонной промышленности и инноваций.

Соответствующее сообщение размещено на официальном сайте банка, передает Цензор.НЕТ.

"Аккордбанк" создал ряд продуктов специально для компаний оборонного сектора.

"Мы гордимся тем, что уже сейчас сотрудничаем с десятками групп оборонных компаний, благодарим их за производство инновационных систем, которые защищают Украину и приближают победу. И, конечно, готовы приятно удивить скоростью и качеством банковского обслуживания все компании defense tech-сектора", — отметил Даниил Волинец, председатель Наблюдательного совета Акордбанка.

Специально для сотрудничества с этой категорией клиентов "Акордбанк" получил разрешение на создание режимно-секретного отдела, который будет отвечать за охрану государственной тайны. Причем этот банк стал одним из немногих коммерческих учреждений, имеющих такое подразделение.

Руководителем нового направления в банке станет генерал-майор в отставке Борис Кременецкий, которого назначили на должность советника председателя Наблюдательного совета.

Генерал-майор Борис Кременецкий имеет репутацию опытного военного и дипломата, который исполнял обязанности военного представителя Украины при Европейском союзе, а в последние годы работал в должности атташе по вопросам обороны в Посольстве Украины в США.