Акордбанк посилює стратегічну співпрацю з defense-tech

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Акордбанк оголосив про намір розвивати співпрацю з компаніями сектору оборонної промисловості та інновацій.

Відповідне повідомлення розміщено на офіційному сайті банку, передає Цензор.НЕТ.

Акордбанк створив ряд продуктів саме для компаній сектору оборони.

"Ми пишаємося, що вже зараз маємо співпрацю з десятками груп оборонних компаній, дякуємо їм за виробництво інноваційних систем, які захищають Україну і наближають перемогу. І, звичайно, готові приємно вразити швидкістю і якістю банківського обслуговування всі компанії defense tech сектору", – зазначив Данило Волинець, Голова Наглядової ради Акордбанку.

Спеціально для співпраці з цією категорією клієнтів Акордбанк отримав дозвіл на створення режимно-секретного відділу, що відповідатиме за охорону державної таємниці. Причому цей банк став одним з небагатьох комерційних установ, що має такий підрозділ.

Керівником нового напрямку в банку стане генерал-майор у відставці Борис Кременецький, якого призначили на посаду радника Голови Наглядової ради.

Генерал-майор Борис Кременецький має репутацію досвідченого військового і дипломата, який виконував обов’язки військового представника України при Європейському Союзі, а останніми роками працював на посаді аташе з питань оборони в Посольстві України у США.