Украина открывает миру данные о российском оружии, - Федоров

Новая платформа TrophyLab предоставляет доступ к аналитике и исследованиям трофейной российской техники для партнеров Украины, оборонных компаний и научных центров.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров.

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"Каждая единица российской техники, захваченная на поле боя, - это не просто трофей.

Это знания о том, как работает оружие врага", - подчеркнул Федоров.

Он отметил, что с начала полномасштабного вторжения украинские военные, ученые и исследовательские центры анализируют такие образцы, изучая их компоненты, слабые места и технологические решения.

Открытый доступ для партнеров Украины

"Теперь эти знания становятся доступными для тех, кто работает над укреплением обороны.

Министерство обороны запускает платформу TrophyLab — пространство, которое предоставляет проверенным пользователям доступ к информации о современном российском оружии", — рассказал Федоров.

Платформа TrophyLab будет предоставлять доступ к собранным материалам:

украинским оборонным производителям;

военным подразделениям;

научным учреждениям;

международным партнерам.

"Пользователи получают доступ к технической документации, результатам исследований и аналитике по современному российскому оружию.

Кроме того, платформа позволяет подать запрос на физическое исследование трофейных образцов", — отметил Федоров.

Ускорение оборонных разработок

Министр обороны подчеркнул, что доступ к реальным образцам позволит инженерам быстрее тестировать решения и сокращать цикл создания средств противодействия российскому оружию.

"То, что должно было быть их секретным преимуществом, превращается в открытую информацию для тех, кто защищает демократию.

Чем больше Россия применяет свое оружие, тем больше мир узнает, как его остановить", - резюмировал Федоров.

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