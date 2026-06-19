Украина открывает миру данные о российском оружии, - Федоров
Новая платформа TrophyLab предоставляет доступ к аналитике и исследованиям трофейной российской техники для партнеров Украины, оборонных компаний и научных центров.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров.
"Каждая единица российской техники, захваченная на поле боя, - это не просто трофей.
Это знания о том, как работает оружие врага", - подчеркнул Федоров.
Он отметил, что с начала полномасштабного вторжения украинские военные, ученые и исследовательские центры анализируют такие образцы, изучая их компоненты, слабые места и технологические решения.
Открытый доступ для партнеров Украины
"Теперь эти знания становятся доступными для тех, кто работает над укреплением обороны.
Министерство обороны запускает платформу TrophyLab — пространство, которое предоставляет проверенным пользователям доступ к информации о современном российском оружии", — рассказал Федоров.
Платформа TrophyLab будет предоставлять доступ к собранным материалам:
- украинским оборонным производителям;
- военным подразделениям;
- научным учреждениям;
- международным партнерам.
"Пользователи получают доступ к технической документации, результатам исследований и аналитике по современному российскому оружию.
Кроме того, платформа позволяет подать запрос на физическое исследование трофейных образцов", — отметил Федоров.
Ускорение оборонных разработок
Министр обороны подчеркнул, что доступ к реальным образцам позволит инженерам быстрее тестировать решения и сокращать цикл создания средств противодействия российскому оружию.
"То, что должно было быть их секретным преимуществом, превращается в открытую информацию для тех, кто защищает демократию.
Чем больше Россия применяет свое оружие, тем больше мир узнает, как его остановить", - резюмировал Федоров.
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