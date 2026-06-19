Україна відкриває дані про російську зброю для світу, - Федоров. ВIДЕО

Нова платформа TrophyLab надає доступ до аналітики та досліджень трофейної російської техніки для партнерів України, оборонних компаній і наукових центрів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

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"Кожна одиниця російської техніки, захоплена на полі бою, - це не лише трофей.

Це знання про те, як працює зброя ворога", - наголосив Федоров.

Він зазначив, що від початку повномасштабного вторгення українські військові, науковці та дослідницькі центри аналізують такі зразки, вивчаючи їхні компоненти, слабкі місця та технологічні рішення.

Відкритий доступ для партнерів України

"Тепер ці знання відкриваються для тих, хто працює над посиленням оборони.

Міністерство оборони запускає платформу TrophyLab - простір, який надає перевіреним користувачам доступ до інформації про сучасну російську зброю", - розповів Федоров.

Платформа TrophyLab надаватиме доступ до зібраних матеріалів:

українським оборонним виробникам;

військовим підрозділам;

науковим установам;

міжнародним партнерам.

"Користувачі отримують доступ до технічної документації, результатів досліджень та аналітики щодо сучасної російської зброї.

Крім того, платформа дає змогу подати запит на фізичне дослідження трофейних зразків", - зазначив Федоров.

Прискорення оборонних розробок

Міністр оборони наголосив, що доступ до реальних зразків дозволить інженерам швидше тестувати рішення та скорочувати цикл створення засобів протидії російській зброї.

"Те, що мало бути їхньою секретною перевагою, перетворюється на відкриту інформацію для тих, хто захищає демократію.

Що більше Росія застосовує свою зброю - то більше світ дізнається, як її зупинити", - резюмував Федоров.

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