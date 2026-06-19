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Новости Государственная измена
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По материалам СБУ 15 лет тюрьмы получил агент ГРУ РФ, который шпионил для врага на Запорожье

По материалам СБУ агент ГРУ РФ получил 15 лет тюрьмы

На основании доказательств, собранных военной контрразведкой и следователями Службы безопасности, агент российской военной разведки, разоблаченный СБУ в июле 2025 года в Запорожье, был приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Как выяснилось в ходе расследования, злоумышленником оказался завербованный рашистами мобилизованный в местную воинскую часть, который "сливал" им данные о своём батальоне и смежных подразделениях Сил обороны.

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В центре внимания российских спецслужб были данные о дислокации, численности и вооружении украинских войск на Запорожском направлении.

Также предатель делал для врага фотокопии документов о развертывании новых формирований ВСУ на передовой южного фронта.

Сотрудники СБУ разоблачили агента, задокументировали его преступления и задержали. Одновременно с этим были обезопасены позиции Сил обороны в зоне действия вражеской разведки.

Согласно материалам дела, предатель входил в состав российской агентурной сети, которую СБУ нейтрализовала одновременно с разоблачением "крота".

Кроме него, тогда Служба безопасности задержала резидента вражеской ячейки — настоятеля местного храма УПЦ (МП), который работал на 316-й разведцентр ГРУ РФ.

Еще ранее СБУ разоблачила их третьего сообщника, который уже отбывает тюремное наказание за корректировку обстрелов Запорожья.

В ходе обысков у задержанных были обнаружены телефоны и компьютерная техника с доказательствами сбора разведданных и контактов с врагом.

По материалам СБУ российский "крот" признан виновным в государственной измене.

Читайте: СБУ и ГБР задержали адвоката, который за взятки обещал "закрыть дело" в отношении организатора схем уклонения от уплаты налогов

Автор: 

СБУ (20786) Запорожская область (4467) ГРУ (113)
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