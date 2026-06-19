По материалам СБУ 15 лет тюрьмы получил агент ГРУ РФ, который шпионил для врага на Запорожье

На основании доказательств, собранных военной контрразведкой и следователями Службы безопасности, агент российской военной разведки, разоблаченный СБУ в июле 2025 года в Запорожье, был приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Как выяснилось в ходе расследования, злоумышленником оказался завербованный рашистами мобилизованный в местную воинскую часть, который "сливал" им данные о своём батальоне и смежных подразделениях Сил обороны.

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В центре внимания российских спецслужб были данные о дислокации, численности и вооружении украинских войск на Запорожском направлении.

Также предатель делал для врага фотокопии документов о развертывании новых формирований ВСУ на передовой южного фронта.

Сотрудники СБУ разоблачили агента, задокументировали его преступления и задержали. Одновременно с этим были обезопасены позиции Сил обороны в зоне действия вражеской разведки.

Согласно материалам дела, предатель входил в состав российской агентурной сети, которую СБУ нейтрализовала одновременно с разоблачением "крота".

Кроме него, тогда Служба безопасности задержала резидента вражеской ячейки — настоятеля местного храма УПЦ (МП), который работал на 316-й разведцентр ГРУ РФ.

Еще ранее СБУ разоблачила их третьего сообщника, который уже отбывает тюремное наказание за корректировку обстрелов Запорожья.

В ходе обысков у задержанных были обнаружены телефоны и компьютерная техника с доказательствами сбора разведданных и контактов с врагом.

По материалам СБУ российский "крот" признан виновным в государственной измене.

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