СБУ и ГБР задержали адвоката, который за взятки обещал "закрыть дело" в отношении организатора схем уклонения от службы

Сотрудники СБУ и ГБР разоблачили в получении взятки адвоката Совета адвокатов Черниговской области. Он вымогал 80 тысяч долларов США у жены подозреваемого в организации "уклонистской" схемы.

За эту сумму юрист обещал ей оказать влияние на судей и изменить меру пресечения для её мужа, который на тот момент находился под стражей, сообщает Цензор.НЕТ.

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После этого адвокат гарантировал супруге фигуранта "решить вопрос" о закрытии уголовного производства, возбужденного по факту препятствования деятельности ВСУ в особый период.

Сотрудники СБУ зафиксировали получение адвокатом "аванса" и задержали его "на горячем" во время передачи ему основной части неправомерной выгоды.

В настоящее время адвокату сообщено о подозрении - злоупотребление влиянием, сопряженное с вымогательством неправомерной выгоды.

Фигуранту избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 3,6 миллиона гривен.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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