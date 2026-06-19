СБУ та ДБР затримали адвоката, який за хабарі обіцяв "закрити справу" щодо організатора ухилянтських схем

Співробітники СБУ та ДБР викрили на хабарях адвоката Ради адвокатів Чернігівської області. Він вимагав 80 тисяч доларів США від дружини підозрюваного в організації "ухилянтської" схеми.

За цю суму юрист обіцяв їй вплинути на суддів та змінити запобіжний захід для її чоловіка, який на той момент утримувався під вартою, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Після цього адвокат гарантував дружині фігуранта "вирішити питання" щодо закриття кримінального провадження, розпочатого за перешкоджання діяльності ЗСУ в особливий період.

Співробітники СБУ задокументували одержання правником "авансу" і затримали "на гарячому" під час передачі йому основної частини неправомірної вигоди.

Наразі адвокату повідомлено про підозру, - зловживання впливом, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

Фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у розмірі 3,6 мільйона гривень.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

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