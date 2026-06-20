ПВО Украины сбила 92 вражеских дрона из 99, - Воздушные силы

В ночь на 20 июня Россия атаковала территорию Украины 99 беспилотниками.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили Воздушные силы.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Противник запустил 99 ударных БПЛА типов Shahed, "Гербера", "Италмас" и дроны-имитаторы "Пародия". Запуск осуществлялся с территории России - из направлений Орел, Брянск и Приморско-Ахтарск.

Воздушное нападение отражали авиация, подразделения зенитных ракетных войск, РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Работа ПВО и результаты отражения атаки

По состоянию на 08:00 украинская ПВО сбила или подавила 92 вражеских беспилотника. Работа сил обороны охватывала северные, южные и восточные регионы страны.

Эффективное применение средств противовоздушной обороны позволило значительно снизить масштаб возможных разрушений.

Последствия удара и сохраняющаяся угроза

Несмотря на успешную работу ПВО, зафиксировано попадание 7 ударных дронов в трех локациях. Также обломки сбитых БПЛА упали еще в трех местах.

По данным военных, воздушная атака на момент утреннего сводки еще продолжается - в небе оставались отдельные вражеские дроны. Граждан призывают соблюдать правила безопасности во время воздушной тревоги.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": От дронов-бомбардировщиков до морских перехватчиков: Defence Builder завершил третий батч акселератора. ФОТО