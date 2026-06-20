ПВО Украины сбила 92 вражеских дрона из 99, - Воздушные силы
В ночь на 20 июня Россия атаковала территорию Украины 99 беспилотниками.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили Воздушные силы.
Противник запустил 99 ударных БПЛА типов Shahed, "Гербера", "Италмас" и дроны-имитаторы "Пародия". Запуск осуществлялся с территории России - из направлений Орел, Брянск и Приморско-Ахтарск.
Воздушное нападение отражали авиация, подразделения зенитных ракетных войск, РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Работа ПВО и результаты отражения атаки
По состоянию на 08:00 украинская ПВО сбила или подавила 92 вражеских беспилотника. Работа сил обороны охватывала северные, южные и восточные регионы страны.
Эффективное применение средств противовоздушной обороны позволило значительно снизить масштаб возможных разрушений.
Последствия удара и сохраняющаяся угроза
Несмотря на успешную работу ПВО, зафиксировано попадание 7 ударных дронов в трех локациях. Также обломки сбитых БПЛА упали еще в трех местах.
По данным военных, воздушная атака на момент утреннего сводки еще продолжается - в небе оставались отдельные вражеские дроны. Граждан призывают соблюдать правила безопасности во время воздушной тревоги.
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