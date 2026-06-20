ППО України збила 92 ворожі дрони з 99, - Повітряні сили

У ніч на 20 червня Росія атакувала територію України 99 безпілотниками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Повітряні сили.

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Противник випустив 99 ударних БпЛА типів Shahed, "Гербера", "Італмас" та дрони-імітатори "Пародія". Запуск здійснювався з території Росії - з напрямків Орел, Брянськ та Приморсько-Ахтарськ.

Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи зенітних ракетних військ, РЕБ, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Робота ППО та результати відбиття атаки

Станом на 08:00 українська ППО збила або подавила 92 ворожі безпілотники. Робота сил оборони охоплювала північні, південні та східні регіони країни.

Ефективне застосування засобів протиповітряної оборони дозволило значно знизити масштаб можливих руйнувань.

Наслідки удару та продовження загрози

Попри успішну роботу ППО, зафіксовано влучання 7 ударних дронів у трьох локаціях. Також уламки збитих БпЛА впали ще у трьох місцях.

За даними військових, повітряна атака на момент ранкового зведення ще триває - у небі залишалися окремі ворожі дрони. Громадян закликають дотримуватися правил безпеки під час повітряної тривоги.

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