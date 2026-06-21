Войска РФ атаковали Ривненщину: есть отключение электроэнергии
Ночью 21 июня 2026 года Ривненская область подверглась воздушной атаке со стороны противника.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Ривненской ОГА Александр Коваль, сообщает Цензор.НЕТ.
Произошло отключение электроэнергии
По данным ОГА, в Сарненском районе наблюдается отключение электроэнергии. Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения.
Люди не пострадали.
Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.
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