Войска РФ атаковали Ривненщину: есть отключение электроэнергии

Ночью 21 июня 2026 года Ривненская область подверглась воздушной атаке со стороны противника.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Ривненской ОГА Александр Коваль, сообщает Цензор.НЕТ.

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Произошло отключение электроэнергии

По данным ОГА, в Сарненском районе наблюдается отключение электроэнергии. Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения.

Люди не пострадали.

Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.

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