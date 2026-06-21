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Війська РФ атакували Рівненщину: є знеструмлення
Вночі 21 червня 2026 року Рівненщина зазнала повітряної атаки ворога.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Рівненської ОВА Олександр Коваль, інформує Цензор.НЕТ.
Є знеструмлення
За даними ОВА, у Сарненському районі є знеструмлення. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.
Люди не постраждали.
Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.
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