Війська РФ атакували Рівненщину: є знеструмлення

Вночі 21 червня 2026 року Рівненщина зазнала повітряної атаки ворога.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Рівненської ОВА Олександр Коваль, інформує Цензор.НЕТ.

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Є знеструмлення

За даними ОВА, у Сарненському районі є знеструмлення. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.

Люди не постраждали.

Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.

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