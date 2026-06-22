Без света осталась часть потребителей в семи регионах. Самая сложная ситуация в Донецкой и Херсонской областях, — Минэнерго

Из-за боевых действий и ударов по энергетической инфраструктуре частично обесточены потребители в Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях, причем больше всего - в Донецкой и Херсонской областях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Минэнерго.

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"Энергетики делают всё возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение для всех абонентов. Восстановительные работы ведутся круглосуточно", - отметили в министерстве.

Во время восстановительных работ ранены два энергетика

В Сумской области во время ликвидации последствий вражеской атаки с использованием дронов в результате повторного удара ранения получили двое энергетиков.

Пострадавших доставили в больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Энергосистема работает без ограничений

Ограничения на потребление электроэнергии пока не запланированы.

Энергетики призывают переносить активную нагрузку на дневные часы.

"Активное энергопотребление сегодня следует перенести на дневное время — с 10:00 до 16:00. Призываем потребителей рационально потреблять электроэнергию", — добавили в Минэнерго.

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