Без світла залишилась частина споживачів у семи регіонах. Найскладніша ситуація на Донеччині та Херсонщині, - Міненерго

Через бойові дії та удари по енергетичній інфраструктурі частково знеструмлені споживачі у Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях, найбільше - на Донеччині та Херсонщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Міненерго.

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"Енергетики роблять усе можливе, аби якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово", - зазначили у міністерстві.

Під час відновлювальних робіт поранено двох енергетиків

На Сумщині під час ліквідації наслідків ворожої дронової атаки внаслідок повторного удару поранення дістали двоє енергетиків.

Постраждалих доставили до лікарні, де їм надають необхідну медичну допомогу.

Енергосистема працює без обмежень

Обмеження споживання електроенергії наразі не заплановані.

Енергетики закликають переносити активне навантаження на денні години.

"Активне енергоспоживання сьогодні варто перенести на денний час - з 10:00 до 16:00. Закликаємо споживачів раціонально споживати електроенергію", - додали у Міненерго.

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