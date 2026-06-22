С начала года Украина получила от партнеров более 4000 единиц энергооборудования, - Минэнерго

С начала 2026 года международные партнеры передали украинским энергетикам 4007 единиц энергетического оборудования.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

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Какое оборудование поступило

По данным министерства, Украина получила генераторы, трансформаторы, блочно-модульные котельные, когенерационные установки и котлы.

Помощь оказали партнеры из ЕС, а также более двадцати стран мира, среди которых США, Германия, Франция, Канада, Япония, Польша, Швеция и другие.

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Ожидаются новые поставки

В ближайшее время Украина должна получить еще более 903 генераторов, 426 трансформаторов и 159 единиц другого оборудования.

При этом с начала года со складов хабов Минэнерго в регионы уже отправлено 432 груза гуманитарной помощи, в том числе 2503 генератора, 88 трансформаторов и 160 котлов, когенерационных установок и блочно-модульных котельных.

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Помощь продолжается с начала большой войны

В Министерстве энергетики отметили, что с начала полномасштабного вторжения Украина получила от международных партнеров более 31 тысячи тонн гуманитарной помощи для энергетического сектора.

Из этого объема более 27,1 тысячи тонн уже распределили между регионами страны.

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