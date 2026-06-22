Понад 4000 одиниць енергообладнання отримала Україна від партнерів з початку року, - Міненерго

Із початку 2026 року міжнародні партнери передали українським енергетикам 4007 одиниць енергетичного обладнання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Міністерство енергетики України.

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Яке обладнання надійшло

За даними міністерства, Україна отримала генератори, трансформатори, блочно-модульні котельні, когенераційні установки та котли.

Допомогу надали партнери з ЄС, а також понад двадцяти країн світу, серед яких США, Німеччина, Франція, Канада, Японія, Польща, Швеція та інші.

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Очікуються нові поставки

Найближчим часом Україна має отримати ще понад 903 генератори, 426 трансформаторів та 159 одиниць іншого обладнання.

Водночас із початку року зі складів хабів Міненерго до регіонів вже відправили 432 вантажі гуманітарної допомоги, зокрема 2503 генератори, 88 трансформаторів та 160 котлів, когенераційних установок і блочно-модульних котелень.

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Допомога триває від початку великої війни

У Міністерстві енергетики зазначили, що від початку повномасштабного вторгнення Україна отримала від міжнародних партнерів понад 31 тисячу тонн гуманітарної допомоги для енергетичного сектору.

Із цього обсягу понад 27,1 тисячі тонн уже розподілили між регіонами країни.

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