В Украине ограничат движение грузовиков при температуре свыше 28 градусов
В Украине вводятся сезонные ограничения движения для большегрузного транспорта в связи с повышением температуры воздуха.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в публикации Государственного агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины.
Кого ограничат и при каких условиях
Ограничения касаются тяжеловесных транспортных средств с фактической массой свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.
Такие транспортные средства не смогут двигаться по автомобильным дорогам государственного значения и основным логистическим маршрутам в случае, если температура воздуха превышает +28 градусов.
При высоких температурах асфальтобетонное покрытие становится более уязвимым к нагрузкам, – пояснили в ведомстве.
Кому разрешено движение и что делать водителям
Ограничения не распространяются на транспорт, который ликвидирует последствия чрезвычайных ситуаций, перевозит опасные или скоропортящиеся грузы, живых животных или птицу, а также осуществляет военные перевозки и перевозки для нужд обороны.
На дорогах будут устанавливаться дорожные знаки и информационные щиты. Водителям рекомендуется учитывать эти ограничения при планировании маршрутов и соблюдать требования дорожных знаков.
Также будут определены места временной стоянки транспорта, где водители смогут переждать период высокой температуры.
Ранее мы писали, что в Украине почти вдвое сократилось количество штрафов за перегруженные грузовики.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль