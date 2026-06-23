В Украине ограничат движение грузовиков при температуре свыше 28 градусов

В Украине вводятся сезонные ограничения движения для большегрузного транспорта в связи с повышением температуры воздуха.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в публикации Государственного агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины.

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Кого ограничат и при каких условиях

Ограничения касаются тяжеловесных транспортных средств с фактической массой свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.

Такие транспортные средства не смогут двигаться по автомобильным дорогам государственного значения и основным логистическим маршрутам в случае, если температура воздуха превышает +28 градусов.

При высоких температурах асфальтобетонное покрытие становится более уязвимым к нагрузкам, – пояснили в ведомстве.

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Кому разрешено движение и что делать водителям

Ограничения не распространяются на транспорт, который ликвидирует последствия чрезвычайных ситуаций, перевозит опасные или скоропортящиеся грузы, живых животных или птицу, а также осуществляет военные перевозки и перевозки для нужд обороны.

На дорогах будут устанавливаться дорожные знаки и информационные щиты. Водителям рекомендуется учитывать эти ограничения при планировании маршрутов и соблюдать требования дорожных знаков.

Также будут определены места временной стоянки транспорта, где водители смогут переждать период высокой температуры.

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